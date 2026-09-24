משמעות חג הסוכות והשמחה בימות החג לאור תורת החסידות | צפו

מה קורה בלב של אב כשבנו, שהתרחק ונפל בשבי, חוזר סוף סוף הביתה?

המדרש מלמד שבחג הפסח המילה "שמחה" אינה מופיעה בתורה כלל, בשבועות היא מופיעה פעם אחת, ובסוכות שלוש פעמים. תורת החסידות מגלה שהשמחה המשולשת לא הייתה אפילו במתן תורה. זוהי שמחת התשובה, שנולדה דווקא אחרי חטא העגל. השמחה של הבן שחוזר אל אביו המלך, שבה הבן שמח באביו והאב שמח בבנו.

בשיעור מיוחד לקראת חג הסוכות, הרב אשר פרקש מעמיק בסוד "זמן שמחתנו" לאור החסידות:

למי התכוון הרבי הרש"ב כשאמר לבנו הקטן "השמחה היא של שנינו"?

מה מסמלים אביב, קציר ואסיף בתולדותיו של עם ישראל?

מדוע דווקא קשר שעבר משבר נעשה עמוק וחזק יותר?

מה השיב רבי לוי יצחק מברדיטשוב ליהודי שהתפאר שעבר על כל העבירות, ולמה אמר לו "אני מקנא בך"?

מדוע השמחה הגדולה במקדש באה דווקא משאיבת המים ולא מהיין, ועל מה בכו המים התחתונים?

שיעור על השמחה שאנו לוקחים עמנו מחד הסוכות לכל השנה כולה, על "ושאבתם מים בששון", ועל השמחה השלמה שאנו מצפים לה, שמחת הגאולה.