בשוק ארבעת המינים אפשר לעמוד מול עשרות אתרוגים ולגלות שכל מוכר מדבר בשפה אחרת: זן, שושלת, צורה, ניקיון והידור. שמוליק פרץ מגיע ל/אולפן כיכר' לתוכנית "ולקחתם לכם" כדי לעשות סדר, ומתחיל מהשאלה שכל קונה שואל את עצמו מול הדוכן: האם אפשר בכלל לזהות לבד מאיזה זן האתרוג, או שזו מומחיות של מי שבתחום בלבד?
משם השיחה עוברת להבדלים בין האתרוג המרוקאי, התימני ואתרוגי חזון איש, ובתוך חזון איש עצמו לשמות הלפרין וליפקוביץ': האם מדובר בהבדלי צורה בלבד, או במסורות ושושלות גידול נפרדות.
פרץ מסביר על מה מסתכלים כשמתמחרים אתרוג, ולמה המרוקאי נחשב בעיני רבים למהודר, ליפה ולחזק מכולם - עד שיש קונים שלא מוכנים לשמוע על חלופה אחרת. הוא גם מספר על גידול האתרוגים במרוקו, במטעים שמגדל הרב מאיר פרץ באזור אגדיר.
ומהאתרוג להדסים. הדס כשיטת רש"י, מסביר פרץ, נחשב למהודר במיוחד, ובו יוצאים תשעה עלים ולא שלושה בלבד. זו בחירה שמשנה את כל הדרך שבה מסתכלים על הענף.
ולסיום, הלולב: עקום או ישר, סגור או פתוח, עם "קורא" או בלעדיו. באולפן מפרידים בין מה שקובע כשרות לבין מה שהוא הידור בלבד, כדי שלפני שמשלמים ביוקר, יידעו על מה בדיוק משלמים.
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