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וּלְקַחְתֶּם לָכֶם

אתרוג מרוקאי, תימני או חזו"א? | המדריך שיחסוך לכם בשוק ארבעת המינים • צפו

בתוכנית "ולקחתם לכם" בהנחיית יוסי עבדו מתארח ב'אולפן כיכר' שמוליק פרץ, איש הנדל"ן והאתרוגים המרוקאים, לשיחה על הדרך שעושה האתרוג מהמטעים של הרב מאיר פרץ באזור אגדיר ועד לדוכן בשוק | מה מבדיל בין אתרוג מרוקאי, תימני וחזון איש? מה עומד מאחורי השמות הלפרין וליפקוביץ'? איך נקבע המחיר? מהו הדס כשיטת רש"י, ומה באמת צריך לבדוק בלולב? • צפו (חרדים)

ולקחתם לכם | המדריך שיחסוך לכם טעויות יקרות בשוק ארבעת המינים
ולקחתם לכם | המדריך שיחסוך לכם טעויות יקרות בשוק ארבעת המינים

בשוק ארבעת המינים אפשר לעמוד מול עשרות אתרוגים ולגלות שכל מוכר מדבר בשפה אחרת: זן, שושלת, צורה, ניקיון והידור. שמוליק פרץ מגיע ל/אולפן כיכר' לתוכנית "ולקחתם לכם" כדי לעשות סדר, ומתחיל מהשאלה שכל קונה שואל את עצמו מול הדוכן: האם אפשר בכלל לזהות לבד מאיזה זן האתרוג, או שזו מומחיות של מי שבתחום בלבד?

משם השיחה עוברת להבדלים בין האתרוג המרוקאי, התימני ואתרוגי חזון איש, ובתוך חזון איש עצמו לשמות הלפרין וליפקוביץ': האם מדובר בהבדלי צורה בלבד, או במסורות ושושלות גידול נפרדות.

יוסי עבדו ושמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"
שמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"

פרץ מסביר על מה מסתכלים כשמתמחרים אתרוג, ולמה המרוקאי נחשב בעיני רבים למהודר, ליפה ולחזק מכולם - עד שיש קונים שלא מוכנים לשמוע על חלופה אחרת. הוא גם מספר על גידול האתרוגים במרוקו, במטעים שמגדל הרב מאיר פרץ באזור אגדיר.

ומהאתרוג להדסים. הדס כשיטת רש"י, מסביר פרץ, נחשב למהודר במיוחד, ובו יוצאים תשעה עלים ולא שלושה בלבד. זו בחירה שמשנה את כל הדרך שבה מסתכלים על הענף.

שמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"

ולסיום, הלולב: עקום או ישר, סגור או פתוח, עם "קורא" או בלעדיו. באולפן מפרידים בין מה שקובע כשרות לבין מה שהוא הידור בלבד, כדי שלפני שמשלמים ביוקר, יידעו על מה בדיוק משלמים.

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