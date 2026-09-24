ולקחתם לכם | המדריך שיחסוך לכם טעויות יקרות בשוק ארבעת המינים 10 10 0:00 / 29:14 ולקחתם לכם | המדריך שיחסוך לכם טעויות יקרות בשוק ארבעת המינים

בשוק ארבעת המינים אפשר לעמוד מול עשרות אתרוגים ולגלות שכל מוכר מדבר בשפה אחרת: זן, שושלת, צורה, ניקיון והידור. שמוליק פרץ מגיע ל/אולפן כיכר' לתוכנית "ולקחתם לכם" כדי לעשות סדר, ומתחיל מהשאלה שכל קונה שואל את עצמו מול הדוכן: האם אפשר בכלל לזהות לבד מאיזה זן האתרוג, או שזו מומחיות של מי שבתחום בלבד?

משם השיחה עוברת להבדלים בין האתרוג המרוקאי, התימני ואתרוגי חזון איש, ובתוך חזון איש עצמו לשמות הלפרין וליפקוביץ': האם מדובר בהבדלי צורה בלבד, או במסורות ושושלות גידול נפרדות.

יוסי עבדו ושמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"

שמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"

שמוליק פרץ בתוכנית "ולקחתם לכם"

ולסיום, הלולב: עקום או ישר, סגור או פתוח, עם "קורא" או בלעדיו. באולפן מפרידים בין מה שקובע כשרות לבין מה שהוא הידור בלבד, כדי שלפני שמשלמים ביוקר, יידעו על מה בדיוק משלמים.

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