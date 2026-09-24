ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי מפלגות הקואליציה ממשיכים בקו התקיף נגד עופר וינטר, יו"ר מפלגת "עמך ישראל", זאת למרות פניות וקריאות מצד מטהו בבקשה לחדול מהמתקפות המופנות נגדו.

היום (חמישי) דווח בערוץ 14 כי מתקבלות פניות ממטה עופר וינטר במפלגת הליכוד בבקשה לחדול מהמתקפות נגדו. כך דווח בשם גורם בכיר במפלגת השלטון שמסר זאת.

עוד דווח, כי במפלגתו של וינטר טוענים שמרבית הקולות של המפלגה מגיעים דווקא ממצביעי מרכז וימין רך ולא על חשבון מפלגות הקואליציה. אלא שלמרות המסרים המגיעים מהמטה, ההנחיה החד-משמעית שניתנה בליכוד היא להמשיך ללא הפוגה בקו התקיף ולשמור על כוננות עליונה. כך לפי הדיווח.

אתמול דווח בערוץ 14 כי בפגישה שהתקיימה בין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התריע ראש הממשלה כי וינטר מהווה סכנה מוחשית לגוש הימין.

"וינטר הוא סכנה לגוש הימין, הוא לא עובר ומעבירים אותו בערוצים רק בשביל לשרוף קולות", אמר נתניהו בפגישה, על פי הדיווח. לטענתו, העיסוק בוינטר נועד רק כדי לשרוף קולות יקרים מהגוש, ואף קיים חשש שגם אם יעבור בסופו של דבר את אחוז החסימה, הוא ייקח קולות מתוככי הגוש ויעביר אותם שמאלה כדי להמליך את אביגדור ליברמן.

"גם אם הוא יעבור, הוא ייקח קולות מהגוש ויעביר שמאלה כדי להמליך את ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה", הוסיף נתניהו בפגישה. הפגישה מגיעה על רקע שבועות ארוכים של מתקפות חריפות וחילופי האשמות קשים בין הליכוד לבין וינטר ומפלגתו.

ההחלטה על המשך המתקפה נפלה לאחר ישיבה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה. על פי דיווח ב'ערוץ 14', בישיבה נקבע כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין, בין היתר לטענתם בשל האפשרות שיחבור בעתיד לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט. בעקבות זאת, נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגד וינטר באופן נחרץ.

בישיבה הקודמת בנושא התפתח ויכוח חריף בקרב בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר כי אם וינטר יצליח לעבור את אחוז החסימה, הוא עשוי לחבור לשמאל, בעוד שאם לא יעבור – הוא עלול לגרום לאיבוד קולות בגוש. גם השר זאב אלקין התייחס לנושא וטען כי אם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, מדובר ב"ליברמן מלא-מלא".