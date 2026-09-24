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יביע אומר

"ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות • צפו והתחזקו

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לחג הסוכות - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (סוכות)

11תגובות
"ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות
"ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות (צילום: שמעון ברדי)
סוכותהרב יגאל כהןיביע אומר

11 תגובות

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11
"ושמחת בחגך": הציווי לשמוח בשמחת החג יחד עם בני המשפחה והחלשים בחברה (הגר, היתום והאלמנה).
משה
10
שמחה וסיפוק הם לא אותו דבר. שמחה היא רגש רגעי וספונטני. היא מתעוררת בדרך כלל בעקבות גירוי חיצוני או אירוע משמח (כמו לשמוע שיר שאוהבים, לפגוש חבר או לקבל מתנה). שמחה מאופיינת באנרגיה גבוהה, חיוך ולעיתים קרובות היא חולפת מהר. סיפוק הוא מצב תודעתי עמוק ומתמשך. הוא נובע מהערכה פנימית, לרוב לאחר השגת מ
משה
9
סיפוק הוא מצב תודעתי עמוק ומתמשך. הוא נובע מהערכה פנימית, לרוב לאחר השגת מטרה, השקעת מאמץ או תחושה שהחיים שלנו בעלי משמעות (כמו סיום פרויקט מורכב, גידול ילדים או תחושת יציבות). סיפוק מביא איתו שקט נפשי ורוגע, ולא בהכרח התפרצות של אנרגיה.
משה

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