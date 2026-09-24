יביע אומר "ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות • צפו והתחזקו חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לחג הסוכות - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (סוכות) כהכיכר השבת14:5211תגובות "ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:37"ושמחת בחגך" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לחג הסוכות (צילום: שמעון ברדי) סוכותהרב יגאל כהןיביע אומר 11 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה11"ושמחת בחגך": הציווי לשמוח בשמחת החג יחד עם בני המשפחה והחלשים בחברה (הגר, היתום והאלמנה). אימוגים לתגובהמשה16:00 דיווחתגובה10שמחה וסיפוק הם לא אותו דבר. שמחה היא רגש רגעי וספונטני. היא מתעוררת בדרך כלל בעקבות גירוי חיצוני או אירוע משמח (כמו לשמוע שיר שאוהבים, לפגוש חבר או לקבל מתנה). שמחה מאופיינת באנרגיה גבוהה, חיוך ולעיתים קרובות היא חולפת מהר. סיפוק הוא מצב תודעתי עמוק ומתמשך. הוא נובע מהערכה פנימית, לרוב לאחר השגת מאימוגים לתגובהמשה16:08 דיווחתגובה9סיפוק הוא מצב תודעתי עמוק ומתמשך. הוא נובע מהערכה פנימית, לרוב לאחר השגת מטרה, השקעת מאמץ או תחושה שהחיים שלנו בעלי משמעות (כמו סיום פרויקט מורכב, גידול ילדים או תחושת יציבות). סיפוק מביא איתו שקט נפשי ורוגע, ולא בהכרח התפרצות של אנרגיה.אימוגים לתגובהמשה16:09 דיווחתגובההצגת כל התגובות תוכן שאסור לפספס:האברך כמעט התגרש אחרי עשור: זו הטעות הנוראה שכמעט הרסה לו את הביתמרדכי רוט|15:09במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34אולי גם יעניין אותך:טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34שורד השבי במפגש מרגש עם הרב יגאל כהן: "קיבלתי שמירת נגיעה בזכותך" | צפואיציק אוחנה|23.09.26
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