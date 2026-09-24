הצצה נדירה ומרתקת: אחרי הדיג בים - כך מייצרים טונה במפעלים

מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן ממשיך במשימה הכשרותית לבדיקת מפעלים שמשווקים דגי טונה, הפעם הוא ביקר במפעלים לייצור טונה במספר מדינות - בקולומביה, טורקיה, הודו ואקוודור, ומציג תיעוד נדיר ומרתק של שלבי הייצור מתוך המפעלים.

תחילה הדגים עוברים הפשרה במכלים, אחר כך שופכים אותם למסוע והם עולים לכיוון הפילות של הדגים.

במפעל באקוודור הם פותחים את כל החלק של המים ומבשלים אותו בנפרד. בתיעוד רואים דגים מאוד מאוד קטנים, בדרך כלל יש דגים יותר גדולים.

"במפעל הזה מוציאים את החלק של הבשר, שיושב בפנים במעיים, את הדפנות, לגמרי, וזה עובר בישול בנפרד", מתאר הרב דופרמן.

אחר כך הם מסדרים את הדגים בעגלות. "זה עגלות של שלושה", מסביר מומחה הכשרות, "עגלות כאלה צריך לבדוק את הדגים על הליין. למה? אי אפשר יהיה לראות את הדגים. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים לראות את הדגים, אני יכול לראות רק את הדגים החיצוניים ולזהות אותם כדגים כשרים. אבל באמצע יש עוד שורת דגים. יש שלוש שורות, כמו שאנחנו רואים. את השורה הזאת אני לא יכול לראות באמצע העגלה, ובטח לא למטה. אז במקום כזה צריך לעשות את הבדיקה על הליין של הדגים".

אפשר לראות את זה גם בעוד סוג עגלה שלהם. "גם פה אנחנו רואים עוד סוג של עגלה", אומר הרב דורפמן, "אנחנו רואים שהם תמיד דגים גם במרכז, שורה שנייה. גם כשאני אסתובב, סביב העגלה אני לא אוכל לראות את הדגים שבפנים". בהמשך הוא מראה עגלה של ארבע סלסלאות, יש עגלה גם של שש.

"ברגע שעומדים על הליין רואים את כל הדגים הכי טוב", הוא מסביר, "אפילו אפשר לראות את הקשקשים שעליהם, בכל דג".

אחרי העגלות האלו זה עובר לתנורים, ונכנס לתנורים. לאחר מכן הוא מראה מאיפה זה יוצא מהתנורים. "מוציאים את זה מהצד השני של התנור, ואז מקררים אותו, במשך כמה שעות, מקררים אותם עם מים".

משם זה עובר לחדר של הפילוט, איפה שמפלטים אותם.

כשזה יוצא מהחדר של הקירור, זה נכנס לתוך הליינים, שפה הם מפלטים את הדגים. "פה הם מנקים את העור, אחרי ניקוי העור זה עובר לנקות את העצמות. ככה כולם מנקים, מוציאים את העצמות הגדולים יותר, את העצמות הקטנים. אחרי שמנקים היטב את הדגים, זה עובר לקופסאות שימורים או לפאוצ'ים".

בהמשך הרב דורפמן עובר לחדר נוסף, שם הם לוקחים את הפסולת שהוציאו. "הם מסננים את זה, והם מוציאים רק את הפירורים, שזה אפשר להוסיף לקופסאות בתור נקי. העצמות יוצאות החוצה, ועובר רק הטונה הנקייה. ואת זה אחר כך מוסיפים לקופסאות, לכן רואים לפעמים פירורים למעלה".

מומחה הכשרות ממשיך לפאוצ'ים. "אחרי שניקו אותם, מעבירים את זה לבפנים, כאן הם מפוררים את זה, וכאן זה הולך לפאוצ'ים. אנחנו רואים איך שממלאים את זה ידני, מנקים את הפיה, עובר ואקום, וזה מוכן".

"אחרי הפאוצ'ים, זה נכנס לריטורס, ועל כל אחד גם יש את הקוד שלנו. אחרי שזה יוצא מהריטורס זה מתקרר, ואז עושים את הלייבר'ס, את המדבקה מדביקים על זה. אפשר לראות איזה יופי האריזה, זה מחולק לשלושה שורות, של ארבע-ארבע - והיישר לארגז", מסכם הרב דורפמן.