הגה"צ אב"ד לימנוב - חנן בן ארי ( צילום: ארי קופרשטוק - אור חור )

תיעוד מיוחד שהגיע ל'כיכר השבת' מציג רגע מרגש ומפתיע במיוחד בעיירת דינוב שבפולין, שם שוהים בימים אלו קבוצת בחורי ישיבה מלונדון במסגרת 'קעמפ' הקיץ המסורתי שנערך במקום מדי שנה.

במהלך זיץ התעוררות מרומם שנערך לבחורים, נצפה הגה"צ אב"ד לימנוב מארה"ב, הידוע כפה מפיק מרגליות וכמשפיע חסידי בולט כשהוא מלהיב את הבחורים בשירה עוצמתית. אלא שההפתעה הגיעה מכיוון המנגינה: הרב והבחורים זימרו בדבקות את המילים "השיבנו ה' אליך ונשובה" למנגינת השיר שחיבר והלחין הזמר חנן בן ארי.

הגה"צ אב"ד לימנוב בשירת 'השיבנו' - צילום: באדיבות המצלם הגה"צ אב"ד לימנוב בשירת 'השיבנו' | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:42

כידוע, לאורך הדורות לא נהגו צדיקים וגדולי ישראל "לעשות עסק" ממקורו של לחן מעורר, כל עוד הוא מסוגל לרומם את הלבבות ולקרב את נשמות ישראל לאביהם שבשמיים.

כעת מתברר כי הלחן הישראלי, שכבש בשנים האחרונות את היכלי הישיבות והפך לנכס צאן ברזל ברחבי העולם היהודי, חצה אפילו את גבולות המגזר החסידי בחו"ל והגיע עד לזיץ החסידי בפולין.