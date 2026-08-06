למעלה מ־2,000 בני הגיל השלישי, חברי רשת הכוללים "תפארת זקנים לוי יצחק" המופעל על ידי קונגרס יהדות בוכרה, השתתפו אמש (רביעי) בבנייני האומה בירושלים במעמד סיום מסכת חגיגה, שנחשב לאחד מסיומי המסכת הגדולים שנערכו אי פעם.

במשך חודשים למדו המשתתפים את מסכת חגיגה ב־225 כוללים הפועלים ב־95 ערים ברחבי הארץ. אמש הם התאחדו לראשונה תחת קורת גג אחת, ובסיומה של המסכת קמו כולם על רגליהם והכריזו יחד "הדרן עלך", ברגע מרגש שסחף את האולם כולו.

את הסיום ערך רבה של חריש וראש הכולל בעיר, הרב אשר זיגדון. לצד מעמד הסיום שולבו במהלך הערב סרטונים ועדויות של לומדים מרחבי הארץ, שסיפרו כיצד הפך הכולל עבורם למוקד של משמעות, חיי קהילה והתחדשות רוחנית.

רבה הראשי של תל אביב–יפו, הרב זבדיה כהן, סיפר כי מבדיקה שערך עולה שבמקומות שבהם פועלים כוללי הרשת ניכרת גם השפעה חיובית על התא המשפחתי, והדגיש את תרומתו של לימוד התורה לחוסן האישי והקהילתי.

במהלך האירוע הוצגו גם נתוני פעילות הרשת, המפעילה כיום 225 כוללים ברחבי הארץ ובהם לומדים מדי יום למעלה מ־2,000 בני הגיל השלישי.

אחד מרגעי השיא של הערב היה נאומו של יו"ר קונגרס יהדות בוכרה, הנגיד מר לב לבייב, המממן את פעילות רשת הכוללים. לבייב, שחגג באותו יום את יום הולדתו השבעים, הכריז כי כל קהילה שתבקש לפתוח כולל חדש במסגרת הרשת תזכה לתמיכתו.

במעמד העניק הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, ללבייב מגילת קלף מיוחדת שעליה חתומים למעלה מ־2,000 חברי הכוללים, כאות הוקרה על תמיכתו המתמשכת בפעילות הרשת.

את המעמד חתמה הופעה של הזמר ישי לפידות, ובסיומו שבו אלפי המשתתפים לבתיהם לאחר ערב שהעמיד במרכז את לימוד התורה ואת מקומם של בני הגיל השלישי בעולם התורה.