האם סופדת לבנה - צילום: שמואל ארוש האם סופדת לבנה | צילום: צילום: שמואל ארוש 10 10 0:00 / 1:49

אלפים מתושבי הבירה, חסידים, בני משפחה והמוני בית ישראל ליוו בצהריים (שלישי) למנוחות את הילד הרך והטהור שלום סגינר ז"ל, כשהוא בן 4 בלבד בפטירתו, לאחר שטבע למוות בבריכה במקסיקו בסוף השבוע האחרון. במהלך מסע ההלוויה הכואב נשמעו דברי הספד מזעזעים מפי האם, רבקה, שישבה ליד מיטת בנה וספדה לו ברגש.

ארונו של הילד הועלה ארצה בטיסה מיוחדת ונחת הבוקר בנתב"ג בשעות המוקדמות. מסע הלוויה יצא מהיכל ישיבת 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בראשות סבו, הגה"צ המקובל רבי שלום ארוש. האם, רבקה, ספדה לבנה: "אתה לא שייך לעולם הזה, אתה לא שייך למקום הזה יותר. אתה שייך לעולם שכולו טוב, קדושה וטהרה, שמחה. אמא אוהבת אותך מותק, מתוק, אוהבת", פתחה בדבריה. "רצת ישר לרבנו. איך רצת לרבנו, אה? איך אתה אוהב את רבי נחמן, נכון? 'בואי נעלה לציון אמא, בואי נעלה לציון'. איך היית אוהב לבוא לרבי ולנשק", המשיכה האם והוסיפה: "המתוק שלי, הצדיק שלי. אתה תעזור... עכשיו מפה, למעלה, לנו קל, לא יהיה לנו קשה. לאבא, לאמא, לאחים שלך, שנפיץ שלום בעולם. זה אצל רבנו בעולם, זאת המשימה. זה מה שאני הבנתי - השם שלך 'שלום', ואתה אהבת את רבנו".

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

האם אמרה לבנה הרך: "צדיק שלי, קדוש שלי, טהור שלי, השם אוהב אותך. איזה צדיק אתה. זכיתי להיות אמא שלך. תודה רבה שבחרת בי להיות האמא שלך. אמא אוהבת אותך. תמיד, תמיד, תמיד. לעולם אני אוהבת אותך. אתה איתי ככה, כל החיים".

"והזיכרון לא יהיה טרגדיה. הזיכרון יהיה רק משמחה, מאמונה, מקדושה, מהפצת שלום בעולם, הפצת רבנו, הפצת ליקוטי מוהר"ן. סבא שלך, אנחנו הולכים להפיץ הרבה ב'גן האמונה'. שלכולם תהיה אמונה, עוד אמונה ועוד אמונה. שיחיו עם אמונה ויאהבו את השם. יאהבו את אבא שבשמיים", המשיכה.

הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל - צילום: באדיבות המצלם הגר"ש ארוש מספיד בהלוויית נכדו הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 7:16

האם סיימה את דבריה בבקשה מיוחדת: "תודה רבה, רבה, רבה, רבה, רבה שבחרת בי, תודה רבה שבחרת באבא למשפחה, בחרת באבא ובאמא. אוהבת אותך. תתפלל עלינו, תן לנו כוח. שאבא, אבא לא יישבר, שיהיה חזק".

"לאבא שלך, בן אביגיל, ואני רבקה בת מרים, והאחים שלך - נחמן בן רבקה, יעקב חיים בן רבקה, איילת חנה בת רבקה - שיהיה להם כוח ואמונה שלמה בשמחה, והם פשוט ילכו איתך בכל מקום, רק באמונה, בלי טרגדיה. בשמחה ובאהבה. תודה רבה", סיימה האם את דבריה המרטיטים.

הלוויית הילד שלום סגינר ז"ל ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

במהלך מסע הלוויה נרשמו רגעים מרגשים נוספים. הסב, הגר"ש ארוש, הספיד את נכדו הרך בדמעות שליש, ובאמונה יוקדת פצח בשירת אמונה והודיה להשי"ת על כל מידותיו לצד המיטה. בני המשפחה וההמונים שהציפו את הרחוב הצטרפו לשירה המרגשת כשהם דומעים וממררים בבכי.

רגע מטלטל במיוחד נרשם כאשר מלמד התשב"ר של הילד ז"ל נעמד לצד המיטה ופצח בשירת אל"ף-בי"ת מול הקהל. המלמד קרא בבכי כי את אותיות הקודש הללו אמור היה הילד הרך ללמוד בימים אלו ממש בישיבה של מטה, וכעת יזכה ללמוד אותן בישיבה של מעלה סמוך ונראה לכסא הכבוד.

בתום מסע ההספדים יצא מסע הלוויה לעבר הר הזיתים בירושלים, שם נטמן הילד הרך למנוחת עולמים. ת.נ.צ.ב.ה.