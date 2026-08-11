דקת חיזוק ביום אל תשכח את הקב"ה | צפו ברבי אלימלך בידרמן מצד אחד כתוב "לה' הארץ ומלואה" ומצד שני כתוב "והארץ נתן לבני האדם", מה הפשט? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 אל תשכח את הקב"ה | צפו ברבי אלימלך בידרמןאל תשכח את הקב"ה | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:43עוד באותו נושאבדור שלנו - גם להחזיק מעמד זו עלייה! | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|10.08.26 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:האם בהספד מחריד ליד מיטת בנה ז"ל שטבע בבריכה: "לעולם אוהב אותך" | צפוחזקי שטרן|15:57"להודות על הרעה" | רגע קורע לב שבו הרב ארוש פצח בשירה לצד מיטת נכדו שטבעחיים רוזנבוים|14:33שידור חי: מסע הלוויה של הילד שלום סגינר ז"ל בן ה-4 | צפוחזקי שטרן|10:59אולי גם יעניין אותך:כשהגה"צ אב"ד לימנוב סחף את חסידיו עם השיר של חנן בן ארי | צפוחיים רוזנבוים|10.08.26תיעוד דרמטי וסוער: בנו של חבר כנסת חרדי לשעבר נעצר עם אקדח טעוןדוד הכהן|09.08.26הזמר החסידי ראה את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנפטר: "כאב והלם"דניאל הרץ|09.08.26
0 תגובות