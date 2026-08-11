דקת חיזוק ביום אל תשכח את הקב"ה | צפו ברבי אלימלך בידרמן מצד אחד כתוב "לה' הארץ ומלואה" ומצד שני כתוב "והארץ נתן לבני האדם", מה הפשט? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)