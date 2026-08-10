דקת חיזוק ביום בדור שלנו - גם להחזיק מעמד זו עלייה! | צפו ברבי אלימלך בידרמן הרב שאהב לשחק במדרגות הנעות והמוסר השכל מכך | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 בדור שלנו - גם להחזיק מעמד זו עלייה! | צפו ברבי אלימלך בידרמןבדור שלנו - גם להחזיק מעמד זו עלייה! | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:38עוד באותו נושאהתגברת? הרווחת פי שלושים! | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|09.08.26 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:תיעוד דרמטי וסוער: בנו של חבר כנסת חרדי לשעבר נעצר עם אקדח טעוןדוד הכהן|09.08.26הזמר החסידי ראה את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנפטר: "כאב והלם"דניאל הרץ|09.08.26הרב משה סגל מונה למנהל תלמוד תורה 'חורב' ברמת גןחזקי שטרן|09.08.26אולי גם יעניין אותך:אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב ארוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחהחזקי שטרן|09.08.26ילד נלכד במיקסר: חילוץ דרמטי בירושליםכיכר השבת|07.08.26אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבוכיכר השבת|07.08.26
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