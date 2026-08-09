דקת חיזוק ביום התגברת? הרווחת פי שלושים! | צפו ברבי אלימלך בידרמן אם היצר הרע מפתה אותך ואתה מתגבר - אתה מרוויח פי שלושים | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 12:00 התגברת? הרווחת פי שלושים! | צפו ברבי אלימלך בידרמןהתגברת? הרווחת פי שלושים! | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:09עוד באותו נושאמה שפה נראה לך קטן - בשמים שווה מיליונים! | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|07.08.26 רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הזמר החסידי ראה את ניסיונות ההחייאה בילד הקטן שנפטר: "כאב והלם"דניאל הרץ|20:32אחרי שטבע למוות במקסיקו: גופת נכדו של הרב ארוש בן ה-4 שוחררה ללא נתיחהחזקי שטרן|10:11ילד נלכד במיקסר: חילוץ דרמטי בירושליםכיכר השבת|07.08.26אולי גם יעניין אותך:אסון מזעזע בירושלים: הפייטן אבישי לוי ז"ל - נמחץ למוות מרכבוכיכר השבת|07.08.26תינוק בן 7 חודשים נפטר בבני ברק לאחר חנקקובי רוזן|06.08.26ההערות הרבות על הצניעות רק גרמו לי להתעניין יותר במראה שלי | סיפור מטלטלמשה רבי|06.08.26
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