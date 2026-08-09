דקת חיזוק ביום התגברת? הרווחת פי שלושים! | צפו ברבי אלימלך בידרמן אם היצר הרע מפתה אותך ואתה מתגבר - אתה מרוויח פי שלושים | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)