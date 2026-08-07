דקת חיזוק ביום מה שפה נראה לך קטן - בשמים שווה מיליונים! | צפו ברבי אלימלך בידרמן מעשה ביהודי שכיבה את כל החשמל בבית כדי לחסוך בחשבון חשמל, וזה עלה לו ביוקר גדול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)