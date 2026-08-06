דקת חיזוק ביום כל הסגולות של ברכת המזון לשפע של פרנסה | צפו ברבי אלימלך בידרמן "כל הזהיר בברכת המזון מזונותיט מצויים לו בכבוד כל ימיו", הסיבות לכך והסגולה איך זה יעבוד גם לכם | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)