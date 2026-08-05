דקת חיזוק ביום על-ידי ריבוי השמחה יתמשך גם ריבוי הפרנסה | צפו ברבי אלימלך בידרמן הקשר הנפלא בין "והיית אך שמח" ל"פותח את ידך" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)