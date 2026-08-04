כיכר השבת
בקומת הכניסה של בניין מגורים

החוקרים בדקו וגילו: מי הצית את השריפה בסופר בבית שמש?

ממצאי חקירת השריפה בסופר ברמת בית שמש, הממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים בן שמונה קומות, העלו כי משחק באש של ילדים גרם לפרוץ הדליקה | כל הפרטים (חדשות)

השריפה בסופר בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)

חוקרי השריפות של מחוז ירושלים השלימו את חקירת השריפה שפרצה ביום ראשון, לפני שבועיים וחצי, בסופרמרקט ברמת .

מממצאי החקירה עולה כי הגורם לפרוץ הדליקה הוא משחק באש גלויה של ילדים באחד מחדרי הסופר בזמן שהסופר היה פעיל.

כזכור, השריפה פרצה בסופרמרקט הממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים בן שמונה קומות. לוחמי האש השתלטו על השריפה, מנעו את התפשטותה לדירות המגורים והאירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים.

השריפה בסופר בבית שמש (צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל)

עוד עולה מהחקירה כי העסק פעל ללא אישור כבאות והצלה לישראל, כחלק מתופעה של מבנים ועסקים שאינם עומדים בדרישות בטיחות האש. וכנגזרת, לא היו אמצעי גילוי וכיבוי בתוך הסופר דבר אשר היה יכול למנוע בוודאות את התפשטות השריפה.

בכבאות והצלה שבים ומדגישים כי עמידה בדרישות הבטיחות היא תנאי הכרחי להגנה על חיי אדם ורכוש.

כבאות והצלה לישראל קוראת להורים לשוחח עם ילדיהם על הסכנות שבמשחק באש ולהרחיק מהם אמצעי הצתה. שילוב של התנהגות מסוכנת לצד היעדר אמצעי בטיחות עלול להסתיים באסון.

בית שמששריפהלוחמי האשכבאות והצלהמשחק באש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר