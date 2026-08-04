החוקרים בדקו וגילו: מי הצית את השריפה בסופר בבית שמש?

השריפה בסופר בבית שמש ( צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל )

חוקרי השריפות של מחוז ירושלים השלימו את חקירת השריפה שפרצה ביום ראשון, לפני שבועיים וחצי, בסופרמרקט ברמת בית שמש.

מממצאי החקירה עולה כי הגורם לפרוץ הדליקה הוא משחק באש גלויה של ילדים באחד מחדרי הסופר בזמן שהסופר היה פעיל. כזכור, השריפה פרצה בסופרמרקט הממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים בן שמונה קומות. לוחמי האש השתלטו על השריפה, מנעו את התפשטותה לדירות המגורים והאירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים.

השריפה בסופר בבית שמש ( צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל )

עוד עולה מהחקירה כי העסק פעל ללא אישור כבאות והצלה לישראל, כחלק מתופעה של מבנים ועסקים שאינם עומדים בדרישות בטיחות האש. וכנגזרת, לא היו אמצעי גילוי וכיבוי בתוך הסופר דבר אשר היה יכול למנוע בוודאות את התפשטות השריפה.

בכבאות והצלה שבים ומדגישים כי עמידה בדרישות הבטיחות היא תנאי הכרחי להגנה על חיי אדם ורכוש.

כבאות והצלה לישראל קוראת להורים לשוחח עם ילדיהם על הסכנות שבמשחק באש ולהרחיק מהם אמצעי הצתה. שילוב של התנהגות מסוכנת לצד היעדר אמצעי בטיחות עלול להסתיים באסון.