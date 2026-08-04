דקת חיזוק ביום כשאתה מתפלל תבקש במתנת חינם! | צפו ברבי אלימלך בידרמן כל תפילה יכולה לקרב את הישועה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)