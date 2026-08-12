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המראות והקולות

טלאי צהוב ושלטים עם תמונות קשות מהשואה | ההפגנה הסוערת במרכז הארץ

אחרי כשלוש שעות של הפגנה בכביש 4, סמוך לכניסה לעיר החרדית בני ברק, במהלכה נחסם הכביש לתנועה - התפזרה הפגנת הרצפ"ניקים, שמחו על מעצר תלמידי הישיבות | במהלך ההפגנה ענדו מפגינים "טלאי צהוב" וחלקם החזיקו שלט עם תמונות מהשואה (חרדים)

22תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

הפגנת הרצ"פניקים, שיצאו היום (רביעי) להפגין בכניסה לבני ברק, כמחאה על מעצר תלמידי ישיבות, ובמיוחד המעצר האחרון שבו הוסגר עריק מלהב 433 לכלא הצבאי - הסתיימה אחרי כשלוש שעות.

במהלך ההפגנה ענדו חלק מהמפגינים "טלהי צהוב" ועליו המילה "חרדי" - שהזכיר את המראות הקשים מימי השואה. בנוסף הוחזקו שלטים שבהן נכתב "עדיף למות בשואה כיהודי מלהשתמד במחנות צה"ל". לשלט, שנכתב בעברית ובאנגלית, צורפו תמונות קשות של נאצים המובילים לטבח יהודים בתקופת השואה.

המשטרה מסרה היום לאחר סיום ההפגנה כי "משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי, בעקבות מפגינים שחסמו את כביש 4, הפרו את הסדר והתעמתו עם שוטרים במקום, כעת כביש 4 נפתח לתנועה לשני הכיוונים.

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

"במסגרת הפגנה בלתי חוקית שהתקיימה בכביש 4, סמוך לעיר בני ברק, מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, סיכנו את חייהם וחסמו בגופם רכבים ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך".

עוד נמסר מהמשטרה כי "במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכבישים בגופם. לפני זמן קצר, פוזרה ההפגנה והכביש נפתח לתנועה. משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה, ולא תסבול התנהגות העלולה לסכן את שלום הציבור".

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

22 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
בינינו, הם חבורה של מביכים.
אברך ממיר
כי הם עושים את זה במקומך?
חרדי
הם צודקים...יותר מכולם
נונו
13
שומרי הסף
כל הכבוד
12
איזהו עינוות חן ופנים מזהירות מקדושה חסידים וליטאים וספרדים ותימנים באהבה אחוה שלום וריעות למען תורתינו הקדושה, הקב"ה ימלא כל משלות ליבם לטובה.
שלמה כ"ץ

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