- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:16

הפגנת הרצ"פניקים, שיצאו היום (רביעי) להפגין בכניסה לבני ברק, כמחאה על מעצר תלמידי ישיבות, ובמיוחד המעצר האחרון שבו הוסגר עריק מלהב 433 לכלא הצבאי - הסתיימה אחרי כשלוש שעות.

במהלך ההפגנה ענדו חלק מהמפגינים "טלהי צהוב" ועליו המילה "חרדי" - שהזכיר את המראות הקשים מימי השואה. בנוסף הוחזקו שלטים שבהן נכתב "עדיף למות בשואה כיהודי מלהשתמד במחנות צה"ל". לשלט, שנכתב בעברית ובאנגלית, צורפו תמונות קשות של נאצים המובילים לטבח יהודים בתקופת השואה. המשטרה מסרה היום לאחר סיום ההפגנה כי "משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי, בעקבות מפגינים שחסמו את כביש 4, הפרו את הסדר והתעמתו עם שוטרים במקום, כעת כביש 4 נפתח לתנועה לשני הכיוונים.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

"במסגרת הפגנה בלתי חוקית שהתקיימה בכביש 4, סמוך לעיר בני ברק, מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, סיכנו את חייהם וחסמו בגופם רכבים ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך".

עוד נמסר מהמשטרה כי "במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכבישים בגופם. לפני זמן קצר, פוזרה ההפגנה והכביש נפתח לתנועה. משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה, ולא תסבול התנהגות העלולה לסכן את שלום הציבור".

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )