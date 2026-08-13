ח"כ אורי מקלב הגיע השבוע לביקור חולים אצל הגאון הצדיק רבי דב קוק, המאושפז בתקופה האחרונה בבית החולים. מקורביו של הגר"ד קוק הופתעו לראות את מידת הערנות והמעורבות שגילה הרב לאורך הביקור.
על פי עדות המשפחה, ניכר היה כי הרב זיהה את מקלב ועקב אחר דבריו בקשב רב. ככל שהשיחה התקדמה ומקלב חזר לסיפורים משנות נעוריהם המשותפות, נרשמה מעורבות גדולה יותר מצד הרב, שהגיב בהנהונים ובהבעות פנים.
ההיכרות ברמת גן של פעם
ההיכרות בין השניים החלה לפני יותר מחמישים שנה, ברמת גן של אותם ימים. שניהם גדלו בעיר כבנים למשפחות רבנים והכירו עוד משנות הבחרות. במהלך הביקור חזר מקלב לאותה תקופה וסיפר כי רבות מההנהגות המזוהות כיום עם הגר"ד קוק היו קיימות אצלו כבר כנער צעיר.
"היה לו ראש חזק מאוד, אינטליגנציה נדירה ומוח מבריק", סיפר מקלב. "אבל לצד הכישרון הזה הייתה אצלו כבר אז פרישות שלא הכרנו אצל בחורים בגיל הזה. היום כולם מכירים את רבי דב ואת הפרישות שלו, אבל אני זוכר את הדברים האלה עוד כשהיינו בחורים צעירים. זה לא משהו שהתחיל אחרי שהוא התפרסם. כך הוא חי כבר אז".
בקבוק החומץ שהוסתר
אחד הזיכרונות שחלק מקלב עם הרב והנוכחים החזיר אותו לימים שבהם היו כבני 18. מקלב סיפר כי באותה תקופה הבחין שהגר"ד קוק ממעט מאוד לאכול. כאשר לא הגיע לארוחת הצהריים, היה מקלב שומר עבורו את המנה בצד, במחשבה שיגיע מאוחר יותר. אלא שפעם אחר פעם נותרה המנה ללא שימוש, ולבסוף הייתה נמסרת לעני.
רק בהמשך הבחין מקלב במה שהגר"ד קוק ניסה להסתיר מחבריו. הרב קוק החזיק ברשותו בקבוק חומץ והיה מוציא אותו בחשאי בזמן הארוחה ושופך ממנו על האוכל, כדי לפגום בטעמו ולא ליהנות ממנו.
כשמקלב הבחין במעשה ושאל אותו לפשרו, ניסה הגר"ד קוק להצניע את הנהגתו. "זה עושה לי בריאות", השיב לו בקצרה.
רק לאחר זמן, סיפר מקלב, הבין כי לא היה כאן עניין בריאותי. החומץ היה חלק מהסיגופים שקיבל על עצמו הגר"ד קוק כבר בצעירותו, והוא השתמש בו כדי שלא ליהנות מטעמו של האוכל. את כל זה, הדגיש מקלב, עשה בצנעה וניסה להסתיר גם מהחברים שסבבו אותו.
בזמן שמקלב סיפר את הדברים, הגר"ד קוק היה קשוב מאוד. הוא הנהן, הגיב בהבעות פניו ובתנועותיו, ומקורביו ששהו בחדר התרגשו לראות את מידת המעורבות שלו בשיחה, בפרט לנוכח מצבו בתקופה האחרונה.
הווארט מהגרי"ש אלישיב זצ"ל
בהמשך עבר מקלב לדבר בדברי תורה. הוא בחר לומר לגר"ד קוק ווארט ששמע ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהיה סבה של רעייתו, הרבנית לאה קוק.
"אצל אדם פרטי אנחנו רואים שהסדר הוא קודם סליחה ואחר כך רפואה", פתח מקלב בשם הגרי"ש. "בשמונה עשרה אומרים קודם 'סלח לנו' ורק אחר כך 'רפאנו'. גם בפסוק נאמר 'הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואיכי'".
"אבל אצל מי שעוסק בצורכי ציבור", המשיך, "הסדר מתהפך. ב'מי שברך' לעוסקים בצורכי ציבור אומרים קודם 'וירפא לכל גופם' ורק לאחר מכן 'ויסלח לכל עוונם'".
מקלב פנה אל הגר"ד קוק והוסיף: "למי שיש את זכות הרבים, מגיעה קודם כל הרפואה".
דווקא בנקודה הזו נרשמה אחת התגובות הבולטות של הרב במהלך הביקור. הגר"ד קוק הקשיב בריכוז, הנהן מספר פעמים והגיב לדברים בתנועות ובהבעות פנים. מקורביו, שמכירים מקרוב את מצבו בתקופה האחרונה, התרגשו לראות את תגובתו ואת הערנות שגילה.
בסיום הביקור נפרד מקלב מחברו משנות נעוריו ואיחל לו רפואה שלמה והתחזקות בכוחותיו. הציבור מתבקש להמשיך להעתיר בתפילה לרפואתו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דב בן שושנה, בתוך שאר חולי ישראל.
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