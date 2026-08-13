ח"כ אורי מקלב הגיע השבוע לביקור חולים אצל הגאון הצדיק רבי דב קוק, המאושפז בתקופה האחרונה בבית החולים. מקורביו של הגר"ד קוק הופתעו לראות את מידת הערנות והמעורבות שגילה הרב לאורך הביקור.

על פי עדות המשפחה, ניכר היה כי הרב זיהה את מקלב ועקב אחר דבריו בקשב רב. ככל שהשיחה התקדמה ומקלב חזר לסיפורים משנות נעוריהם המשותפות, נרשמה מעורבות גדולה יותר מצד הרב, שהגיב בהנהונים ובהבעות פנים.

ההיכרות ברמת גן של פעם

ההיכרות בין השניים החלה לפני יותר מחמישים שנה, ברמת גן של אותם ימים. שניהם גדלו בעיר כבנים למשפחות רבנים והכירו עוד משנות הבחרות. במהלך הביקור חזר מקלב לאותה תקופה וסיפר כי רבות מההנהגות המזוהות כיום עם הגר"ד קוק היו קיימות אצלו כבר כנער צעיר.

"היה לו ראש חזק מאוד, אינטליגנציה נדירה ומוח מבריק", סיפר מקלב. "אבל לצד הכישרון הזה הייתה אצלו כבר אז פרישות שלא הכרנו אצל בחורים בגיל הזה. היום כולם מכירים את רבי דב ואת הפרישות שלו, אבל אני זוכר את הדברים האלה עוד כשהיינו בחורים צעירים. זה לא משהו שהתחיל אחרי שהוא התפרסם. כך הוא חי כבר אז".

בקבוק החומץ שהוסתר

אחד הזיכרונות שחלק מקלב עם הרב והנוכחים החזיר אותו לימים שבהם היו כבני 18. מקלב סיפר כי באותה תקופה הבחין שהגר"ד קוק ממעט מאוד לאכול. כאשר לא הגיע לארוחת הצהריים, היה מקלב שומר עבורו את המנה בצד, במחשבה שיגיע מאוחר יותר. אלא שפעם אחר פעם נותרה המנה ללא שימוש, ולבסוף הייתה נמסרת לעני.

רק בהמשך הבחין מקלב במה שהגר"ד קוק ניסה להסתיר מחבריו. הרב קוק החזיק ברשותו בקבוק חומץ והיה מוציא אותו בחשאי בזמן הארוחה ושופך ממנו על האוכל, כדי לפגום בטעמו ולא ליהנות ממנו.