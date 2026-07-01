כיכר השבת
במסגרת 'דף הקהילה'

בלב מאה שערים; האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פתח את לימוד מסכת 'בבא קמא'

מעמד כביר של התחלת לימוד מסכת בבא קמא התקיים אמש (שלישי) בבית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים • במעמד ציינו את פתיחת מחזור ג' של הלימוד הקבוע במסגרת "דף הקהילה" • האדמו"ר פיאר את המעמד, ערך טיש 'לחיים' ונשא מדברות קודשו (חסידים)

התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק בלב שכונת מאה שערים, התכנסו אמש (שלישי) מאות חסידים למעמד כביר של התחלת לימוד מסכת בבא קמא, במסגרת מחזור ג' של הלימוד הקבוע "דף הקהילה".

את המעמד המרומם פיאר בהשתתפותו האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, אשר עודד וביסס לאורך השנים את מסגרת הלימוד הייחודית הזו, המלכדת את כל בני החצר סביב לימוד תורני משותף ורציף. במהלך המעמד ערך הרבי טיש 'לחיים' ונשא דברות קודש מעוררות על חשיבות ההתמדה ועמלה של תורה.

רעיון לימוד "דף הקהילה", כמו גם יוזמות הלימוד המשותפות ביתר חצרות הקודש, יסודתו בהררי קודש ובחזונו הגדול של יוזם ומחולל הרה"צ רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין. הגר"מ שפירא כזכור תיקן והכריז על מפעל כביר זה במהלך "הכנסייה הגדולה" הראשונה של אגודת ישראל שהתקיימה בווינה שבאוסטריה, ביום ט' באלול תרפ"ג יוזמה ששינתה את פני עולם התורה כולו.

אולם, היות ובמהלך הדורות היו חצרות קודש וקהילות מסוימות שלא היו מחוברות לאגודת ישראל מטעמים אידיאולוגיים והשקפתיים, הגו האדמו"רים וראשי הקהילות באותן חצרות את אותו רעיון גאוני של לימוד משותף, אך יצרו עבורו מסגרות עצמאיות ובשמות שונים שאינם תלויים בסדר העולמי של הדף היומי.

כך למשל, בחצר הקודש סאטמר הוקמה מסגרת לימוד 'תורתך שעשועי', וכך גם בחצרות נוספות. כאמור, גם בחסידות תולדות אברהם יצחק יסדו את רעיון "דף הקהילה", הפועל במסלול עצמאי ולא על פי הסדר הרגיל של הדף היומי.

התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)
התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)
התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)
התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)
התחלת מסכת בבא קמא בתולדות אברהם יצחק (צילום: באדיבות המצלם)

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הדף היומימסכת בבא קמאהאדמו"ר מתולדות אברהם יצחקדף הקהילה

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