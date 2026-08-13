אלפי חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ גדשו ביום שלישי השבוע את היכל בית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים, לכינוס ענק ורומם בראשות האדמו"ר מויז'ניץ, ששולב במגבית מיוחדת לטובת 'איגוד מוסדות ויז'ניץ'.

התרגשות עצומה והתעוררות רבת רושם חלפה בקרב אלפי החסידים עת הופיע האדמו"ר במלוא הודו במרכז המעמד, זאת על אף חולשתו הנכרת בימים האחרונים. יצוין כי הכינוס תוכנן להתקיים תחילה באתרא קדישא מירון, אך בעקבות מצבו הבריאותי של האדמו"ר הוחלט להעבירו לבירה, בסמוך למושב אורה שם שוהה הרבי במהלך השנה האחרונה למנוחה.

האירוע נפתח במופע אמנותי מרגש ומלא תוכן של מקהלת הילדים "אידיש נחת" שהגיעה מארה"ב, והציגה בצורה מוחשית את מסירות הנפש ההיסטורית של עם ישראל ללימוד התורה בכל הדורות.

בהמשך נחשפו החסידים למיצג מרטיט וייחודי של "כלא 10", בו נראה חסיד יושב כבול בשרשראות ברזל כשהוא שקוע כולו בלימוד התורה הקדושה – כסמל לנאמנות ללא תנאי לה' ולתורתו.

במהלך הכינוס נשאו דברים הגאון רבי זושא הורוביץ, אב"ד קהילות החסידים באלעד, והגאון רבי מרדכי גרינפלד, מרבני ויז'ניץ באנטוורפן, אשר ריתק את האלפים בנאום חוצב להבות.

דקות ספורות לפני הופעתו של האדמו"ר מויז'ניץ, ניגש גיסו, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, לפני העמוד לאמירת סליחות ו'שמע קולנו' בנוסח הימים הנוראים, כאשר הקהל כולו זועק עמו בבכיה. הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עבר לפני התיבה לאמירת פרקי התהילים ו'שיר המעלות ממעמקים' פסוק בפסוק חזן וקהל.

במהלך הכינוס נכנסו משלחת מיוחדת בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, הגה"צ אב"ד ויז'ניץ יחד עם אחיו הגה"צ רבי יצחק ישעיה הגר והגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד, למעונו של האדמו"ר מגור שליט"א כדי להזמינו באופן אישי למעמד.

האדמו"ר מגור נענה להזמנה, ובהופעתו במעמד האדיר עורר סערת רגשות וסחף שירה אדירה מצד אלפי החסידים, כאשר האדמו"ר מויז'ניץ מלווה אותו בכבוד רב ובחיבה יתירה. הגה"צ אב"ד ויז'ניץ קידם את פני האדמו"ר מגור בשליחות אביו והודה לו בחום על האכסניה המפוארת והכנסת האורחים.

נוכחותו של האדמו"ר מגור ביקשה להדהד את זעקת עולם התורה ולהציב בסיס איתן לאחדות החרדית ולביצור חומות הדת בעת הזו.

בשיאו של המעמד, הקריא הרה"צ אב"ד ויז'ניץ את דבריו הנוקבים של אביו האדמו"ר מויז'ניץ, שהועברו כהוראה ברורה וחד-משמעית לכלל החסידים והציבור החרדי:

איסור גיוס מוחלט: שלא להתגייס לצבא ולשום מסלול שהוא, בכל אופן וסגנון.

שלא להתגייס לצבא ולשום מסלול שהוא, בכל אופן וסגנון. חינוך לאמונה: לחזק את הילדים ותשב"ר בדיבורי אמונה פשוטה ומסירות נפש על קדושת שמו יתברך.

לחזק את הילדים ותשב"ר בדיבורי אמונה פשוטה ומסירות נפש על קדושת שמו יתברך. כופר נפש: להרים הרמת כופר נפש מיוחדת למען החזקת עולם התורה והמוסדות לנוכח המצב הקיים.

המעמד הנשגב נחתם בתחושת רוממות, נחישות ואחדות איתנה, כאשר אלפי החסידים נרתמו יחדיו להרים את תרומתם למען איגוד המוסדות ולמען ביסוס עולם התורה.