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מערכה משפטית

נתניהו הגיש תביעות דיבה נגד כלי תקשורת שדיווחו כי הוזהר לפני 7 באוקטובר

ראש הממשלה הגיש תביעות משפטיות נגד מפרסמים שטענו שקיבל התרעות לפני הטבח | בהודעת הליכוד נטען: "האמירויות הכחישו את זה, המצרים הכחישו את זה - זה שקר מוחלט" | אלו אתרי התקשורת הנתבעים (בארץ)

ראש הממשלה נתניהו (צילום: אריה לייב אברמס\פלאש90)

ראש הממשלה הגיש שורת תביעות דיבה נגד גורמים שפרסמו טענות לפיהן קיבל התרעות ביטחוניות מהאמירויות ומצרים לפני טבח ה-7 באוקטובר.

בתביעות, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים, נתניהו תובע 2.6 מיליון שקל מ־10 גופים ועיתונאים, בהם ״הארץ״, ״ידיעות אחרונות״, ynet, חדשות 12 ועיתונאים נוספים.

בהודעת הליכוד נטען: "האמירויות הכחישו את זה, המצרים הכחישו את זה - זה שקר מוחלט. לא במקרה השקרים האלה מופצים עכשיו ערב בחירות על ידי יריבים פוליטים וגורמים עוינים זרים".

"קיבל התרעות על אסון"

המהלך המשפטי מגיע על רקע פרסומים שהתפרסמו בימים האחרונים ובהם נטען כי נמסרו לראש הממשלה אזהרות מפורשות על אסון ממשמש ובא. אתמול דווח כי נתניהו ביקש בפגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד להכחיש את הדיווח שלפיו התריע בפניו לפני 7 באוקטובר.

ה'וול סטריט ג'ורנל' פרסם מוקדם יותר – בהתבסס על גורמים רשמיים בממשלה ערבית – כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר גם הוא אישית לנתניהו בתחילת חודש אוקטובר, מתוך "דאגה עמוקה" ולקראת מתקפה שעומדת לצאת מרצועת עזה.

זאת, לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות, שהועברו בצינורות המקובלים, לא זכו להתייחסות הולמת בצד הישראלי.

תחקיר נרחב במגזין 'אטלנטיק' חשף פרט דרמטי נוסף: 11 ימים בלבד לפני פרוץ המלחמה, נחת ראש המודיעין המצרי לביקור בזק חשאי בנמל התעופה בן גוריון. לפי התחקיר, הוא שהה בישראל 67 דקות בלבד, שבמהלכן "הזהיר ש נערך למתקפה גדולה", והפציר בבכירים הישראלים לבצע מיד שורת הקלות כלכליות לרצועה במטרה לנסות ולמנוע את ההסלמה הקרבה.
בנימין נתניהוחמאסמצרים7 באוקטוברתביעות דיבה

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