הסגולה לפרנסה באושפיזא דאהרן • צפו 10 10 0:00 / 7:45 הסגולה לפרנסה באושפיזא דאהרן • צפו

אם משה רבינו מזוהה עם מידת הנצח, אהרן הכהן מזוהה עם מידת ההוד. אלא שהקשר שלו לסוכות הוא אפילו יותר שכן חז"ל מלמדים שענני הכבוד שליוו את בני ישראל במדבר היו בזכות אהרן.

בפתח המשדר הזכיר יוסי עבדו את ההנהגות שעליהן הרחיב לאורך הסדרה: למי שנוהג, להכין כיסא לכבוד האושפיזין, להדליק נר ולתת צדקה. הלילה, לפי סדר המקובלים, הכוונה היא לכבוד אושפיזא דאהרן. ענני הכבוד ושם הפרנסה הגמרא במסכת תענית מלמדת כי שלוש מתנות ליוו את ישראל במדבר בזכות שלושת האחים: הבאר בזכות מרים, המן בזכות משה וענני הכבוד בזכות אהרן. דברי תורה והשקפה; הרצ"פניקים התכנסו למעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' | צפו חיים רוזנבוים | 16:21 הרב קשר זאת לפסוק "והנה כבוד ה' נראה בענן", והזכיר בשם הספר "קרן ישועה" רמז קבלי המחבר את המילים "נראה בענן" לשם חת"ך, המוכר במסורת הקבלית כשם הקשור לפרנסה ולשפע. ביום אושפיזא דאהרן מתעורר בזכות אותו שם כוח מיוחד של שפע ופרנסה. הרב הציע לומר לפני סעודת האושפיזין מזמורי תהילים הקשורים לשפע ולהשגחת ה', ובהם "לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה" ו"מזמור לדוד, ה' רועי לא אחסר", ולבקש שהקב"ה ישפיע פרנסה ברווח ולא בצמצום.

הרב אברהם מימון

היום שלא כדאי לפספס בו ברכת כהנים

הרב הביא בשם הספר "עולת שבת" שלפיה יש שני ימים שמתנוצץ בהם באופן מיוחד כוח נשמתו של אהרן והשפע של ברכת הכהנים - ראש חודש אב שהוא יום פטירתו של אהרן, ויום אושפיזא דאהרן בחג הסוכות.

אלה זמנים שכדאי במיוחד להשתדל לשמוע בהם ברכת כהנים. הרב אף הזכיר אפשרות להתפלל במקום שבו יש מספר כהנים.

יום פטירתו של אהרן מצויין את התאריך במפורש: "בחודש החמישי באחד לחודש", ראש חודש אב.

הרב הזכיר בשידור גם צירוף מעניין בלוח השנה של השנה הנוכחית: יום אושפיזא דאהרן וראש חודש אב, יום פטירתו, חלים באותו יום בשבוע.

הרב אברהם מימון ויוסי עבדו ב"אושפיזין עילאין"

"אוהב שלום ורודף שלום": למה צריך לרדוף?

המשנה במסכת אבות אומרת: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

הרב מימון סיפר על רבי יוסף משאש, שבתקופת כהונתו כדיין בתלמסאן הגיע לפניו אדם שביקש לגרש את אשתו. הבעל הסביר כי ביתם מלוכלך ומבולגן, וכי אינו מסוגל להמשיך לחיות כך. רבי יוסף משאש הקשיב לדבריו והשיב במשפט מפתיע: "הגט אצלי בבית". הדיינים שישבו לצדו לא הבינו מדוע מבקש הרב להעביר עניין חמור כל כך מבית הדין אל ביתו הפרטי.

לפי הסיפור, קודם שהבעל הגיע לביתו דאג הרב לשנות לחלוטין את מראה הבית. משקאות נשפכו, חפצים הוזזו ממקומם והבית, שהיה רגיל להיות מסודר, נראה כאילו עברה בו סערה. כשהבעל הגיע למחרת וראה את הבלגן, הוא נדהם. אם כך נראה ביתו של הרב, חשב לעצמו, הרי שאשתו שלו מסודרת וצדקת. בעקבות המראה שנגלה לעיניו, חזר בו מרצונו להתגרש והגט ירד מן הפרק.

הרב מימון הסביר כי זוהי משמעותו של "רודף שלום" - לא רק מי שמסתפק באמירה כללית לבני הזוג שיסתדרו, אלא מי שמוכן לפעול למען השלום ואף לשלם מחיר אישי. רבי יוסף משאש היה מוכן שיחשבו שביתו מבולגן ושהוא עצמו אינו מסודר, ובלבד שיוכל להציל בית בישראל.

שמונים אלף בחורים בשם אהרן

במסכת כלה רבתי מובאת מסורת שלפיה לאחר פטירתו של אהרן יצאו אחר מיטתו שמונים אלף בחורים שנקראו אהרן. ההסבר שקשור בדיוק לעבודתו כרודף שלום - אהרן היה מקרב בין בני זוג שהתרחקו, וכאשר חזר השלום לביתם ונולד להם בן, היו שקוראים לו אהרן על שם מי שהציל את ביתם.

גם התורה מתארת ​​את האבל באופן מיוחד: "ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל". חז"ל והמפרשים מדגישים שהבכי כלל אנשים ונשים, משום שאהרן היה משכין שלום בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.

יוסי עבדו

מידת ההוד: היופי שנוצר מן הניגודים

אהרן מזוהה בספרי הקבלה עם מידת ההוד. הרב הסביר כי יופי שלם נוצר דווקא מחיבור בין קצוות: חסד ודין, רכות ותקיפות. כך גם אהרן, שמצד אחד נקרא "איש חסידך", ומצד שני נושא את גבולותיה ואת אחריותה של הכהונה.

לדברי הרב, היכולת להכיל את הניגודים היא שאפשרה לאהרן לראות כל אדם במקומו ולברך ציבור שלם. זהו עומק ההוד - לא טשטוש ההבדלים, אלא חיבורם לתמונה שלמה.

מכאן הרחיב הרב את משמעות השלום. יש שלום בין אדם לחברו, שלום בין איש לאשתו ושלום בתוך המשפחה, אך יש גם שלום שהאדם נדרש לעשות בין הכוחות השונים שבנפשו.

אושפיזא דאהרן, אוהב שלום ורודף שלום, הוא זמן ראוי לבקש על יישוב הדעת, על שלמות פנימית ועל חיים של בריאות, זוגיות, אחדות ושלום בית.

דמותו של אהרן הכהן התחברה בדברי הרב גם לבקשה על זיווג. הרב הזכיר את המושג המובא בספרי הקבלה, "פלג גופא", חצי גוף, אדם רווק, ביחס לאדם שעדיין לא זכה למצוא את בן או בת זוגו.

מתוך כך המליץ למבקשים זיווג להתפלל באושפיזא דאהרן על השלמת זיווגם ועל הזכות להקים בית נאמן בישראל, בית שתשרה בו אהבה, אחווה, שלום ורעות.

פרנסה, ברכת כהנים ושלום

לקראת סיום חזרו הרב ועבדו אל הבקשות המרכזיות של היום: שפע ופרנסה, ברכת הכהנים ושלום בכל מעגלי החיים.

הבקשות הללו מתחברות כולן בברכת הכהנים. הברכה נפתחת ב"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ", ממשיכה ב"וִיחֻנֶּךָּ", ונחתמת ב"וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם". זהו עומק דמותו של אהרן: אין הברכה שלמה עד שהיא מגיעה אל השלום.

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תחקיר, הפקה והגשה: יוסי עבדו

צילום: נריה סעדיה

עריכה: דוד והבה

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