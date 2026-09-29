אירוע קשה התרחש היום (שלישי) בבני ברק, כאשר פעוט בן שנתיים נפצע במהלך סעודת החג בסוכה. הילד הכניס את אצבעותיו למאוורר שפעל במקום, וכתוצאה מכך אצבעותיו נקטעו חלקית.

בני המשפחה שהיו נוכחים במקום הזעיקו מיד את כוחות ההצלה. צוותי הרפואה של ארגון 'איחוד הצלה' הגיעו לזירה בתוך זמן קצר והחלו להעניק לפעוט טיפול רפואי מציל חיים.

המתנדבים ביצעו פעולות דחופות של עצירת דימומים וחבישות מתקדמות של הפציעה הקשה. לאחר לייצוב מצבו הראשוני בשטח, הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שיבא בתל השומר.

בבית החולים הוכנס הפעוט לטיפול רפואי ממושך במטרה לאחות את אצבעותיו הפגועות. צוותי הרפואה פועלים להציל את תפקוד האצבעות ולמזער את הנזק לטווח הארוך.

חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג, נהג וחובש מצוות האמבולנס של איחוד הצלה סיפרו: ״סיפרו לנו כי במהלך סעודת החג בסוכת המשפחה, הפעוט הכניס את אצבעותיו למאוורר וכתוצאה מכך הן נקטעו חלקית. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו לבית הרפואה שיבא בתל השומר, שם ינסו הרופאים לאחות את אצבעותיו״.

המקרה מצטרף לשורה של תאונות דומות שהתרחשו בעבר, בהן נפגעו ילדים ופעוטות ממכשירים חשמליים. לפני כשנתיים התרחש אירוע דומה בבני ברק, כאשר אצבעה של תינוקת בת שנה נקטעה במלואה כשדלת ביתה נטרקה על ידה.

באיחוד הצלה מזכירים את החשיבות העליונה של שמירת כללי בטיחות והרחקת ילדים ופעוטות ממכשירים חשמליים חשופים ופועלים. בפרט בחללים צפופים כמו סוכות במהלך חגי תשרי, יש להקפיד על מיקום בטוח של מאווררים ומכשירים חשמליים אחרים, הרחק מהישג ידם של ילדים.

ארגון איחוד הצלה קורא להפיק לקחים מאירועים מעין אלו ולנקוט באמצעי זהירות מתאימים. התקנת רשתות מגן על מאווררים והצבתם במקומות גבוהים יכולים למנוע תאונות קשות.