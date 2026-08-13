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גדולה היא הענוה

מחזה נדיר בסקולען: האדמו"רים ויתרו על כיסא הכבוד לטובת הגיס • צפו בגלריה

האחים האדמו"רים מסקולען לייקווד וירושלים ערכו השבוע יחדיו את סעודת הילולת זקנם, האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע • אולם, אף אחד מהאדמו"רים לא ישב במרכז השולחן. מי כן תפס את כיסא הכבוד? (חסידים)

הילולא קדישא בסקולען
הילולא קדישא בסקולען| צילום: צילום: שוקי לרר

בחצרות הקודש לבית סקולען ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זיע"א.

האדמו"ר מסקולען לייקווד אשר ביקר לביקור הוד בארץ, ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש סקולען בירושלים, בצוותא חדא עם אחיו, האדמו"ר מסקולען ירושלים.

מחזה מרגש נצפה בראש השולחן, כאשר על הכסא המכובד ביותר, לא ישבו האדמו"רים, אלא גיסם הגדול, הרה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק וחתנו של האדמו"ר זצ"ל.

שני האחים האדמו"רים, בהנהגה מפעימה והתעקשו למחול על כבודם והושיבו את גיסם במרכז השולחן, כשהם יושבים לצדו ועורכים יחד את הטיש.

כמאמר המשנה: גדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה, שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִישׁ אֶת הָעוֹלָם הַבָּא אֶלָּא לַעֲנָוִים!

הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)

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טיש הילולאהאדמו"ר מסקולען ירושליםהאדמו"ר מסקולען לייקוודרבי דב שטרן

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