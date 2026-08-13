בחצרות הקודש לבית סקולען ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זיע"א.

האדמו"ר מסקולען לייקווד אשר ביקר לביקור הוד בארץ, ערך את סעודת ההילולא בבית המדרש סקולען בירושלים, בצוותא חדא עם אחיו, האדמו"ר מסקולען ירושלים.

מחזה מרגש נצפה בראש השולחן, כאשר על הכסא המכובד ביותר, לא ישבו האדמו"רים, אלא גיסם הגדול, הרה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק וחתנו של האדמו"ר זצ"ל.

שני האחים האדמו"רים, בהנהגה מפעימה והתעקשו למחול על כבודם והושיבו את גיסם במרכז השולחן, כשהם יושבים לצדו ועורכים יחד את הטיש.

כמאמר המשנה: גדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה, שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִישׁ אֶת הָעוֹלָם הַבָּא אֶלָּא לַעֲנָוִים!