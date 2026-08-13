אלול – איך תוריד שפע לשנה החדשה?

בראש השנה - הקב"ה יושב על כיסא דין, ודן את האדם ואת כל העולם, וזאת אחרי שבחודש אלול, הוא עזב את כיסא מלכותו:

ויצא לטייל בשדה, כדי לפגוש אותך - ולשמוע אותך!

אומר 'בעל התניא' שהמלך יוצא לשדה, כי הוא רוצה ותאב שתתקרב אליו:

כדי להיטיב את דינך - לשנה החדשה! בשבילך ובעבורך!

הקב"ה רוצה לעזור לך למצוא דרך להתקרב אליו, ובא לגלות לך איך להצליח במשפט בראש השנה:

שמעת על 'שופט' שמגלה ל'נשפט' איך - לנצח אותו ב'משפט'?

אחרי שמשה רבנו עלה למרום, התחנן לקב"ה שיסלח וימחל לעם ישראל. הקב"ה מגלה לו סוד יקר, כפי שכתוב:

עשו בפני כ'סדר' הזה, ואני מוחל לכם - י"ג מידות של חסד ורחמים!

הקב"ה יוצא לשדה לפגוש אותך, ומחכה:

שתצעד לקראתו, אין צורך לקבוע פגישה מראש, רק – צא לקראתו!

בן אדם – מה לך נרדם?

המלך שיושב כל השנה על כיסא רם ונישא, מלא חסד ורחמים ורק רוצה לשמוע את קולך, ומאהבתו הרבה אליך, רוצה לעזור לך לחזור למסלול הנכון, ולתת לך שפע ברכות וישועות לשנה החדשה.

מי הכי צריך הנהגת רחמים? מי שלא מגיע לו עפ"י דין, וזה בעצם – כולנו...

בחודש אלול - רחמי וחסדי ה' גדולים מאוד, ולא יודעים – עד כמה!

"בן אדם! מה לך נרדם..." - מי שחכם, מנצל את הימים האלה מעורר עליו את:

י"ג מידות של רחמים, ויזכה בדין בראש השנה...

באלול מקבלים כוחות חדשים שמרימים ומעיפים אותך למקום - גבוה יותר!

וכל שנותר לך לעשות הוא:

להאמין בעצמך! להאמין שאתה יכול לעשות שינוי – ולהתחדש.

להשיג גם את מה שנראה במהלך השנה – בלתי אפשרי!

י"ג מידות של רחמים – פותחים עבורך את כל שערי הברכות והישועות, שאתה חולם לקבל בשנה החדשה.

סגולה לזכות בדין – עפ"י הבעש"ט הקדוש

אמירת שלושה פרקי תהילים ביום, היא – סגולה לזכות בדין בראש השנה.

המקור לסגולה: המגיד ממעזריטש שקיבל את הדברים מהבעל שם טוב הקדוש, שקיבל אותם מרבו אחיה השילוני.

מי הוא אחיה השילוני? היה מיוצאי מצרים, אח"כ היה בבית דינו של דוד המלך ע"ה, והיה רבו של אליהו הנביא, ורבו של הבעל שם טוב הקדוש.

אחיה השילוני קיבל ממשה רבנו - את סגולת אמירת שלושה פרקי תהילים בחודש אלול, והעביר לבעש"ט הקדוש (תולדות יעקב יוסף פר' בלק).

התחלת הסגולה - א' אלול שלושה פרקים ראשונים

מיום שישי א' אלול, אומרים בכל יום שלושה פרקי תהילים:

יום שישי א' אלול פרקים – א', ב', ג'.

שבת קודש ב' אלול פרקים – ד', ה', ו', וכן על זה הדרך...

עד ליום הכיפורים שנותרים עוד 36 פרקי תהילים, שמתחלקים ביום הכיפורים כפי שמפורט בספרים (תהילים אוהל יוסף יצחק).

סגולת האריז"ל – תהילים פרק כ"ז בבוקר ובערב

האריז"ל מביא סגולה נוספת לזכות בדין, ובשם עוד מקובלים:

לומר פרק כ"ז בתהילים פעמיים ביום - בבוקר ובערב.

מראש חודש אלול עד הושענא רבה, ואומרים המקובלים:

שיש בדבר - סודות גדולים.

מזונות חודש אלול - תשלום חוב מחודש תשרי

אמר האדמו"ר הזקן בשם הבעל שם טוב הקדוש:

המזונות שאדם מקבל בחודש תשרי – הם בהקפה.

איך ומתי האדם משלם את ה'חוב' על המזונות שקיבל בחודש תשרי?

התשלום בסיום שנה, בחודש אלול ע"י – שהאדם עושה תשובה.

מי שמוכיח לקב"ה שהוא משלם את החוב של חודש תשרי שעבר:

מקבל הבטחה מהקב"ה, שיגזור לו קצבה טובה גם לתשרי בשנה החדשה.

בעוד חודש, נבקש אשראי – להתחדש בחיים טובים בכל התחומים בשנה החדשה.

ומי יכול לשלם על כל הטוב שקיבל:

שאני - שלך, וכל אשר שלי - שלך... ומה אשיב לך שהכל שלך, ע"כ, נודה לך...

בכח האמונה – ימשוך על עצמו דין טוב

אומר הבעל שם טוב הקדוש שבימים נוראים:

"לא יעלה כלל בלב האדם שיצא דינו לרע ח"ו, רק יאמין שיצא בכי טוב, ובכח זאת האמונה ממשיך שיהיה כך" (אמרי יהודה, פר' שופטים, ד"ה שמע).

חוסן באמונה ובטחון – הקיווי והתקווה, משנה והופך כל מצב 'מעל' הטבע.

תחשוב טוב יהיה טוב, כח האמונה – גדול עצום ורב...

אלי לדודי ודודי לי - זה לא סיסמא, זה אמת לאמיתה...

חודש טוב ומבורך, כתיבה וחתימה טובה.

וכל הישועות!