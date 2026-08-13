תופעת מזג אוויר חריגה ונדירה ביותר צפויה לפקוד את ישראל בסוף השבוע הקרוב, כאשר גשמים משמעותיים ירדו במחצית הראשונה של חודש אוגוסט. בעוד שטפטופים קלים מתרחשים במישור החוף אחת למספר שנים, גשם משמעותי בפנים הארץ הוא אירוע נדיר המתרחש אחת ל-5 עד 10 שנים בלבד, כשהפעם האחרונה נרשמה בשנת 2022. משקעים באזורים דרומיים יותר כמו ירושלים וים המלח נחשבים לאירוע נדיר מאוד עד חסר תקדים לעונה זו.

לנוכח המצב החריג, ביחידת חילוץ ערבה נערכים לתרחישים של גשמים חזקים ושיטפונות בנחלי הבקעה, מדבר יהודה, דרום ים המלח והערבה הצפונית. ביחידה הדגישו כי "בעת חשש לשיטפונות בנחלים, על המטיילים באזור והנהגים בכבישים להקפיד על כללי זהירות עקב סכנת היסחפות שהינה סכנת חיים ממשית". כמו כן הובהר כי "אין להיכנס בשום אופן לתוך נחל זורם, גם אם המים זורמים על הכביש וניתן לחשוב כי אפשר לחצות".

ביחידת החילוץ הוסיפו והנחו את הציבור כי "כדי לעבור, יש להמתין לירידת מפלס המים והאטת הזרימה. אם יש ספק, אין ספק", והוסיפו כי "אם מעוניינים לצפות בשיטפון, יש לעשות זאת במקום גבוה ובטוח, ולא להיכנס לתוך תוואי הנחלים או לתוואי הזרימה של הנחל". האזהרות מגיעות בעקבות צפי למשקעים משמעותיים בעיקר בשבת בשעות הצהריים והאחר הצהריים.

השינוי החד במזג האוויר מגיע לאחר ימים של עומסי חום כבדים עד קיצוניים. אוויר קריר ולחות משכבות הביניים מגיעים מאזור יוון, לצד השפעות אפשריות של תופעת האקלים סופר אל ניניו, אשר גורמת לתזוזת מערכות אקלימיות ברחבי חצי הכדור הצפוני.

על פי התחזית, המשקעים יחלו ביום שישי בבוקר עם טפטופים בצפון ובמישור החוף, ויתפשטו בצהריים להרי המרכז. שיא המערכת צפוי בשבת משעות הצהריים, אז יתרכזו הגשמים בעיקר במזרח הארץ, מרמת הגולן והבקעה ועד מדבר יהודה, ים המלח והערבה הצפונית, שם גם קיים החשש המרכזי משיטפונות.