תיעוד ראשוני; האדמו"רים מגור וויז'ניץ בכינוס הענק הערב

נס גדול בקריית טאהש שבקנדה ביום הילולת האדמו"ר הקודם זי"ע, נהג גוי איבד שליטה וריסק כלי רכב ברחובות ההומים • על רקע גל האנטישמיות הגואה במדינה, החסידים היו בטוחים כי מדובר בפיגוע דריסה • בחסדי שמים האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים • צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל הילולת דודו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, בהיכל בית מדרשו הגדול בקרית יואל • במהלך דברות הקודש שנשא האדמו"ר בטיש, הניף מסמכי מיסים שעבדו על אברך תמים מהחסידות, ויצא במתקפה נגד מאחזי עיניים בנדל"ן: "איסור דאורייתא של הונאה" • מנגד, בישר הרבי על בניית אלפי דירות מוזלות וחשף גמ"ח ענק שיעניק $40,000 לכל מחותן • תיעוד וסיקור ענק (חסידים)
התרגשות עצומה בצאנז קלויזנבורג: האדמו"ר ינחת ביום חמישי הקרוב לביקור פתע בישראל • במהלך השבוע הקרוב יפקוד הרבי את הקהילות בירושלים, בבני ברק ובאלעד, ויקבל את החסידים לקוויטלעך לקראת הימים הנוראים • העסקנים במרוץ נגד הזמן לאתר מתחם ענק לשבת ההתאחדות לכלל החסידים • כל הפרטים על מסע הקודש (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ קיבלו היום במפתיע את הבשורה המרנינה, כי הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ בדרכו לביקור הוד בישראל לקראת כינוס רבבות החסידים בירושלים • ההגעה המוקדמת מעוררת התרגשות רבה • כל הפרטים (חסידים)
שש שנים להסתלקותו של האדמו"ר ה'תפארת אהרן' משומרי אמונים זצ"ל • בנו, האדמו"ר משומרי אמונים, ערך את השולחן הטהור, סיים את הש"ס ועלה לראש הר הזיתים לשפוך שיח על הציון • תיעוד נעלה ממעמדי הקודש ביום ההילולא (חסידים)
בעקבות ההחמרה הקשה במצבו של חתנו, האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא, יצא הרבי מקרעטשניף בטיסה דחופה לניו יורק כדי לבקרו בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן • האדמו"ר מספינקא אשר חלה במחלה הקשה בשנה האחרונה, הורדם לפני ימים אחדים לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה • הציבור נקרא להרבות בתפילה לפני בורא כל יצור (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב 45 הופיע השבוע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי המכינה לישיבה קטנה בחסידות | עם הגעתו התפלל האדמו"ר תפילת שחרית עם הבחורים, ולאחר התפילה נערך מעמד קבלת פנים במהלכה נשא האדמו"ר דברות קודש ודברי הדרכה לבחורים לקראת עלייתם למסגרת הישיבה הקטנה|לקראת הגעתו של האדמו"ר, שקדו בחורי החמד על בניית שער כבוד מרהיב ומפואר בכניסה למתחם, ועליו הכרוז המרגש: "ברוך הבא בשם ה'" (חסידים)
במהלך השבוע האחרון נהרו המוני אדמו"רים ורבנים אל העיר ביתר, לנחם אבלים את האדמו"ר מהארנסטייפל, אשר ישב שבעה על פטירת אביו, ד"ר הרב מאיר זאב פרידמן זצ"ל | במהלך ימי השבעה העלה האדמו"ר עובדות מאביו זצ"ל שהיה איש חסד כל ימי חייו (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר תקף בחריפות במהלך הטיש המרכזי לרגל הילולת דודו בעל ה'ויואל משה' זי"ע, את ההפגנות של גורמים בקהילה היהודית נגד ראש העיר המוסלמי זוהראן ממדאני, והבהיר כי מדובר בהתנהלות המנוגדת לדרכי התורה בזמן הגלות (חסידים)
שמחה גדולה בחצה"ק זוועהיל, בשעה האחרונה התבשרו החסידים כי לאדמו"ר נולד בן זכר, הילד ה-13 במשפחה • שמחת ה'שלום זכר' תתקיים השבת בהיכל בית המדרש בירושלים, בשילוב שבת הילולת אביו האדמו"ר זצוק"ל • מי יכובד בסנדקאות? (חסידים)
חסדי ה' כי לא תמנו: נס גדול בשיכון סקווירא בארה"ב, כאשר תקרה של עזרת הנשים בבית המדרש הישן קרסה לפתע מעל אחד השטיבלאך • בנס גלוי לא שהה איש במקום באותה שעה • המבנה הישן ממוקם בצמוד לבית המדרש הענקי החדש שנשלם בימים אלו • בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, הגיע לסיור במקום
אחרי שבועות של מנוחה: האדמו"ר מסאטמר שב במטוס פרטי מעיירת הנופש בניו המפשיר • עם הגעתו עברו פרחי החסידים בסך לקבלת פנים • בהמשך יצא לסיור מיוחד במחנה של בנות החסידות - 'בית רחל' בהרי הקאנטרי, נשא מדברות קודשו ובהמשך אף נכנס לחדרי הפנימייה כדי לעמוד מקרוב אחר תנאי הבנות • תיעוד מיוחד (חסידים)
באורח נדיר הגיע זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לעיר מודיעין עלית לרגל שמחת הבר מצוה לנינו | במהלך השמחה עודד הרב את השירה בעוז, וכן קידם במאור פנים את הפוסק הליטאי הגרמ"מ קארפ רב הגבעה הדרומית בעיר שבא לשמחה לכבוד הסבא הגדול (חרדים)
קהל חסידים רב נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מפינסק קרלין בן לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל רוזנפלד, חתן האדמו"ר מלעלוב הר יונה, עם הכלה בת הגה"צ רבי יחזקל שרגא דוד היילפרין זצ"ל, חתן האדמור מסטרופקוב (חסידים)
למעלה מ-200 בחורי בעלזא המריאו מארה"ב לארץ לזמן אלול בטיסת צ'רטר ייעודית • אברכים שימשו כדיילים, המזון חולק על ידם וההודעות בכרוז הועברו באידיש • בסיום המסע זכו להיכנס אל חדרו של האדמו"ר להתברך לקראת הזמן החדש (חסידים)
לאחר ימים של חולשה שהובילו לתפילות ברחבי העולם, חלה השבת הטבה במצבו של האדמו"ר מויז'ניץ • וגם, לקראת כינוס אלפי החסידים השבוע, בשל מצבו הבריאותי והדרך הארוכה, הורה הרבי להעתיק את המעמד ממירון להיכל בית המדרש של חסידות גור בירושלים • בתוך כך מתכוננים בחסידות לקראת שמחת נישואי נכד האדמו"ר (חסידים)
המגיד ממעזריטש היה באותם ימים גאון עולם, בקי בש״ס, בפוסקים ובכל חכמת הקבלה. הוא הגיע אל הבעל שם טוב, וביום הראשון סיפר לו הבעל שם טוב סיפורים פשוטים והוא התאכזב | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)
ביום החתונה המיועד נסעו הבעל שם טוב ותלמידיו לאותו הכפר, כדי להשתתף בחתונת הזוג הצעיר. כשהגיעו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו אל מקום החתונה, שימחו את החתן והכלה ביום כלולותיהם | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
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