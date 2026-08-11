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למען עולם התורה

תיעוד ראשוני; האדמו"רים מגור וויז'ניץ בכינוס הענק הערב

אלפי חסידי ויז'ניץ מתכנסים בשעה זו בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים, בכינוס למען הצלת עולם התורה | האדמו"ר מגור פיאר והופיע במעמד בעת הופעתו של האדמו"ר מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים)

2תגובות
כינוס חסידי ויז'ניץ
כינוס חסידי ויז'ניץ | צילום: צילום: באדיבות המצלם
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס חסידי ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

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האדמו"ר מויז'ניץהאדמו"ר מגור

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נראה שהאדמו"ר מגור מכבד אחרים באופן מיוחד
יהודי
1
מה קורה שם עם הכיסאות בבציק דוחף את הכיסא
אביטל ה.

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