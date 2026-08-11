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"בלתי חוקי ומגונה"

הטילו מצור על הכפר: צה"ל הגיב בחומרה על האירועים בכפר קוסרה | צפו

צה"ל הגיב בחומרה למצור שהטילו מתיישבים על כפר קוסרה שמדרום לשכם | הצבא הגדיר את הפעילות כ"בלתי חוקית ומגונה" (בארץ)

3תגובות
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

הגיב הערב (שלישי) בחומרה לאירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, מדרום לשכם, לאחר שמתיישבים הטילו אתמול מצור על הכפר.

לפי הדיווחים, המצור נעשה כנקמה על רצח שני ישראלים לפני כשלושה שבועות סמוך לכפר תל. המתיישבים חסמו את דרכי הגישה לכפר ואף ניתקו את התושבים ממים ומחשמל.

בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים באזור קוסרה וג'אלוד, תוך השתלטות עליהם. בצה"ל הגדירו את הפעילות כ"בלתי חוקית, מגונה ופסולה", והדגישו כי היא "פוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם".

בצה"ל התייחסו גם לתקרית שאירעה אתמול, כאשר תואם מעבר אמבולנס באזור קוסרה כדי להעניק מענה רפואי. עם הגעת האמבולנס למעבר זיהו הכוחות אזרחים ישראלים בתוכו, שלפי הצבא ניסו להיכנס בחסותו לשטח הצבאי הסגור. הכוח בנקודה ביצע בידוק באמבולנס, ובהמשך נערך בידוק נוסף על ידי שוטרי מחוז ש"י.

צה"ל הדגיש כי הוא מאפשר באופן שוטף את תנועת הצוותים הרפואיים, ובכלל זה מעבר ללא בידוק של אמבולנסים שתנועתם מתואמת מראש.
צה"לפלסטיניםיו"שמצוראמבולנסים
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3 תגובות

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3
כל הכבוד בזכותם יבא הגואל
גיבעוני מבית שאן
2
צה״ל בקונספציה
רן
1
כל הכבוד, רק איש אדמה מבין
יצחק

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