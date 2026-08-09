השוטר פתח את דלת המקרר בבית - ונדהם מהדבר המסוכן שגילה בפנים

( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת תל אביב דרום במרחב איילון עצרו חשוד, תושב העיר כבן 45, לאחר שבמהלך חיפוש ממוקד בביתו אותרה סכנה בטיחותית ופלילית חמורה. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה.

הפעילות המשטרתית יצאה לפועל בעקבות מידע שהוביל להוצאת צו חיפוש מטעם בית המשפט עבור נכס ברחוב ליוויק שבדרום תל אביב. כאשר כוחות המשטרה הגיעו למקום והחלו בסריקת מעטפת הבית והחצר, הם נחשפו לשיטת החברה ייחודית ומסוכנת: מטען צינור מוכן להפעלה שהוטמן ישירות בתוך מקרר שהוצב בחצר הבית. מיד עם גילוי המטען, הופסק החיפוש המקומי והוזעקו למקום חבלני מחוז תל אביב הפועלים בשגרה לטיפול באירועי אמצעי לחימה ואירועים חבלניים. החבלנים פתחו בנוהל עבודה סדור, במסגרתו בודדו את הזירה והרחיקו סקרנים ועוברי אורח מהאזור כדי למנוע סיכון לחיי אדם במקרה של פיצוץ בלתי מבוקר.

( צילום: דוברות המשטרה )

בתום פעילות מקצועית בשטח, הצליחו אנשי המקצוע לנטרל את מטען הצינור בבטחה, לאסוף ממנו ממצאים פורנזיים ולהרחיקו מהמקום מבלי שנרשמו נפגעים או נזק לרכוש.

החשוד, בעל המקום שבו נחשף אמצעי הלחימה, נעצר בו במקום על ידי השוטרים והועבר להמשך חקירה חבלנית ופלילית בתחנת תל אביב דרום. החוקרים בודקים כעת את הרקע להחזקת המטען, כמו גם את המקור ממנו הגיע אמצעי הלחימה והאם היה מיועד לשימוש במסגרת סכסוכים פליליים באזור. בהתאם להתפתחויות ולממציא החקירה שנאספו עד כה, בכוונת המשטרה להביא את החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו לצורך השלמת פעולות החקירה הנדרשות.