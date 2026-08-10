סכנה גרעינית בעומק סוריה: האתר הסודי שהחריד את ישראל 

ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, שבמסגרתן צפויה הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא״א) לפעול להוצאת חומר גרעיני המאוחסן באתר חשאי בסוריה. כך עולה מחשיפה של הכתב ברק רביד בחדשות 12, בהתבסס על שיחות עם בכירים אמריקנים וישראלים.

המתקן, המכונה ״אתר 99״, שימש בתקופת משטר אסד לאחסון חומרים שנותרו מתוכנית הגרעין הסורית. לפי גורמים ישראלים, בין החומרים נמצאת גם ״עוגה צהובה״, חומר המופק מעפרת אורניום, לצד חומרים גרעיניים נוספים.

לדברי גורמים אמריקנים, החומר המאוחסן באתר אינו מאפשר ייצור של נשק גרעיני תקני, אך ניתן להשתמש בו לייצור ״פצצה מלוכלכת״, המפזרת חומר רדיואקטיבי באמצעות מטען קונבנציונלי.

בישראל עקבו אחר האתר מקרוב והבהירו לאמריקנים כי לא יסכימו להשאיר בו את החומר. לפי הגורמים, ישראל אף איימה לתקוף את האתר אם החומר לא יפונה או אם יתברר שסוריה מנסה להגיע אליו.

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ההפצצה בכניסה לאתר - והחשש

לאחר נפילת משטר אסד הפציץ צה״ל את הכניסות לאתר, במטרה למנוע גישה אליו. במשך יותר משנה קיימו ישראל וארצות הברית דיונים על הדרך לטפל במצב, ובסופו של דבר הוחלט לפעול באמצעות הסכמה סורית ופיקוח של סבא״א.

כאשר העלה ממשל טראמפ את הסוגיה בפני הממשלה הסורית החדשה, טענו בכירים סורים כי לא ידעו על קיומו של החומר הגרעיני באתר. לפני כמה שבועות זוהתה באזור תנועה שעוררה בישראל חשש כי גורמים סוריים מנסים להגיע לחומרים. בישראל אף עלה חשש למעורבות טורקית בנושא.

בעקבות זאת ביקש הממשל האמריקני מישראל שלא לנקוט פעולה צבאית והכניס את סבא״א לתמונה. לפני כשלושה שבועות נחתם הסכם בין סבא״א לממשלה הסורית, שלפיו יחל תהליך להוצאת החומרים מהמתקן. לפי גורמים אמריקנים, הפינוי טרם החל, אך הוא צפוי לצאת לדרך בקרוב ולהסתיים עד סוף השנה.