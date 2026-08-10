הלילה האחרון (בין ראשון לשני) היה לילה של חרדה ומנוסה עבור עשרות שוהים בלתי חוקיים, לאחר שמשטרת ישראל ולוחמי מג"ב הנחיתו מכה מתוחכמת ומתואמת היטב שהובילה לפשיטות פתאומיות בשני מוקדים שונים במרכז הארץ.

במסגרת המאבק הבלתי מתפשר באיתור עבירות שהייה בלתי חוקית, יצאו הכוחות למבצע לילי שנועד לחשוף את רשתות ההסתרה והמחסה של שב"חים בלב האוכלוסייה האזרחית, וסיימו אותו עם 22 מעצרים של חשודים תושבי שטחים ששהו בישראל בניגוד גמור לחוק.

הפעילות בשעות הקטנות של הלילה בדרום תל אביב, במרחב איילון שבמחוז תל אביב. בעקבות מידע מודיעיני מדויק וצו חיפוש שהוצא בידי בית המשפט, פשטו לוחמי מג"ב מרכז יחד עם שוטרי תחנת תל אביב דרום על דירת מגורים ברחוב חנוך בעיר. הפשיטה על הדירה הייתה מהירה ואלימה, כשהכוחות חודרים פנימה במפתיע ומפתיעים את השוהים בתוך החדרים.

בחיפוש קפדני שנערך במקום אותרו לא פחות מ-11 תושבי שטחים שהסתתרו בדירה ללא אישורי כניסה או שהייה כחוק. התיעוד הויזואלי מהזירה חושף את הרגעים המתוחים שבהם השוטרים סוגרים על החשודים הצפופים, מזהים אותם בתוך חדרי השינה ומשתלטים על הזירה ביד רמה כדי למנוע כל ניסיון התנגדות או בריחה.

במקביל, זירת פעילות דרמטית לא פחות התנהלה בעיר יבנה, שם פשטו לוחמי מג"ב מרכז יחד עם שוטרי תחנת יבנה שבמרחב שפלה על מתחם בלתי חוקי שהוקם בתוך מחחסן של רשת מזון מקומית. הפשיטה למחסן סיפקה הצצה נדירה ומקוממת למערך מגורים ארעי ומאורגן שהוקם מתחת לאף של הרשויות.

התיעודים מהמקום מציגים חלל ענק שנצבע בקירות כחולים וורודים, ובו הוצבו שורות של מיטות קומותיים עמוסות מזרונים, ציוד אישי רב, כביסה התלויה על חבלים, מקררים ומתקני אוורור המעידים על שהייה ממושכת ושגרת חיים של ממש בתוך מתחם מסחרי.