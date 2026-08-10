דרמה על הכביש הסתיימה באסון נמנע הודות לתושייה רבה של מוקדנית מחוז דרום ומתנדבת אגף התנועה, שהדריכו נהגת שרכבה איבד את הבלמים תוך כדי נסיעה מהירה. השיחה הקריטית, שנחשפה היום (שני) על ידי המשטרה, מתעדת רגעים של אימה לצד ניהול אירוע מקצועי וקר רוח שמנע תאונת דרכים קשה.

האירוע התרחש כאשר נהגת, שהבחינה כי בלמי רכבה חדלו מלפעול בעת נסיעה בכביש בדרום הארץ, יצרה קשר בהול עם מוקד החירום. הנהגת ההולה פתחה את השיחה בקריאת מצוקה: "אני עברתי באדום עכשיו, כמעט נכנסו בי. הוא נוסע לאט, אבל הוא עדיין נוסע". מוקדנית מחוז דרום הרגיעה אותה מיד והנחתה: "אוקיי, תרגעי קודם כל, שתי ידיים על ההגה. רק שנייה, אני מעלה מומחה תעבורה על הקו. אל תנתקי לי בבקשה".

לשיחה הצטרפה מומחית תעבורה ומתנדבת באגף התנועה, שהחלה להדריך את הנהגת בצעדים מדויקים להאטת הרכב: "תלחצי על הכפתור של ההנדברקס ותרימי את הידית לאט. לאט, לאט, יופי. הכל יהיה בסדר. תרימי עוד טיפה, תרימי יותר חזק. לא במכה אחת, ושהאצבע תלחץ על הכפתור כל הזמן". הנהגת המבוהלת תיארה את המצב מתוך הרכב: "הוא מאט. הוא עדיין לא עוצר אבל, הוא עדיין לא עוצר".

ככל שהרכב המשיך להתקדם לעבר צמתים, המשיכה המומחית להנחות אותה בנחישות: "תמשיכי את הידית יותר חזק, כדי שהאוטו יעצור לפני הרמזור". הנהגת, שזיהתה את הסכנה הממשיכה מול עיניה, קראה בחרדה: "רמזורים אדומים, וואי אלוקים!", אך המשיכה להישמע להנחיות ולמשוך בידית הרכב: "מושכת את הידית עוד חזק כדי שהאוטו יעצור לפני הרמזור".

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רגעים לאחר מכן, הודות לפעולות המדויקות והקור רוח במוקד, הגיע הרגע המיוחל. מומחית התעבורה עודדה אותה: "האוטו עצר? יופי. שימי בפארקינג, תשאאי את ההגה יד לחוץ תשאירי את הארבע וינקרים דולקים, תנשמי אוויר, תדאי שאת יכולה לצאת מהאוטו בצורה בטוחה. תצאי בזהירות מהאוטו, ומוקד ישלח לך ניידת לשם". הנהגת, כשהיא נושמת לרווחה, עדכנה את המוקדניות: "הוא עצר, עצר כן, סבנה", ומיד לאחר מכן יצאה מהרכב בבטחה בעוד המוקד דואג לשלוח ניידת משטרה למקום.