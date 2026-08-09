מרדף דרמטי התרחש אמש (מוצ"ש) בירושלים, כאשר רכב אזרחי ניסה להימלט מכוחות הביטחון. המרדף הסתיים במעצר שני חשודים בשכונת עיסאוויה שבמזרח ירושלים.

על פי הודעת דוברות המשטרה, האירוע החל כאשר לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים שפעלו במעבר חיזמא הבחינו ברכב חשוד שהגיע מכיוון שטחי יהודה ושומרון לכיוון ירושלים. הלוחמים סימנו לנהג הרכב לעצור לבדיקה, אך בתגובה החל הנהג בניסיון להימלט מהמקום.

הלוחמים הפעילו את חסם הדוקרנים המוצב במעבר, עליו עלה הרכב החשוד במהלך מנוסתו. במהלך הבריחה, הרכב פגע ברכב אזרחי ששהה באותה העת בשטח המעבר, מה שהעיד על נחישותו של הנהג להימלט בכל מחיר.

בעקבות ניסיון ההימלטות, כוחות משותפים של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ומג"ב ירושלים פתחו במרדף ובסריקות אחר החשודים. הפעילות המשותפת כללה חיפושים בשכונות מזרח ירושלים, תוך שימוש במידע מודיעיני ופעילות שטח אינטנסיבית.

במהלך הפעילות, איתרו הכוחות את שני החשודים בכניסה לשכונת עיסאוויה שבמזרח ירושלים, כשהם נוסעים ברכב אחר. הרכב החשוד כגנוב, שבאמצעותו פרצו החשודים את המחסום, אותר בשכונת בית חנינא.

הכוחות עצרו את שני המעורבים - נהג הרכב, תושב ירושלים, החשוד בהסעת החשוד השני, שוהה בלתי חוקי תושב חברון. שני החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם חשודים מנסים לפרוץ מחסומים ולהימלט מכוחות הביטחון. בשבוע שעבר, אופנועני החטיבה לביטחון פנים של מג"ב עצרו רכב חשוד שלא נענה לקריאותיהם לעצור, במהלך מרדף דרמטי שכלל ירי לעבר גלגלי הרכב.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות אינטנסיבית למניעת כניסה בלתי חוקית לשטחי המדינה ולסיכול ניסיונות הברחה. לאחרונה עצרו לוחמי מג"ב איו"ש חשוד ביידוי אבנים לאחר פעילות חקירתית ומודיעינית מדויקת שנמשכה מספר ימים.