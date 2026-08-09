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הרימו עלי גבה

"אנשים לא הבינו, אבל אתה נוסע בשבת?’’: המהפכה של הקומיקאי גורי אלפי

אחד האמנים העסוקים בישראל הציב גבול ברור: השבת מוקדשת למשפחה בלבד | גורי אלפי בראיון חשוף הוא מסביר למה הוא מוכן לוותר על הפקות ענק, איך הוא מתמודד עם הרמת הגבות בתעשייה (חדשות בארץ)

16תגובות
גורי אלפי (צילום: פלאש 90)

עבור רבים בתעשיית הבידור הישראלית, יום שבת הוא עוד יום עבודה עמוס בהופעות וצילומים, אך עבור השחקן והקומיקאי גורי אלפי, מדובר בקו אדום ברור.

בראיון לפרויקט "שבת מכל הסיבות", חשף אלפי כיצד השינוי החל עם הפיכתו לאב לראשונה בשנת 2003. "מהרגע שנהייתי אבא, הפסקתי לעבוד בשבת... מהרגע שאמה נולדה", הוא משחזר, ומסביר כי המניע היה פשוט ואישי: "עשיתי חשבון שזה יהיה זמן שלנו יחד, ואני רוצה שיהיה לי פשוט את הזמן הזה".

החלטה זו לא תמיד התקבלה בהבנה בסביבתו המקצועית. אלפי מספר כי אנשים תהו כיצד הבחירה הזו מתיישבת עם אורח חייו החילוני.

"אני זוכר שאנשים אמרו 'אז רגע, אבל מה עם ההופעות? מה עם הזה?'... אמרו לי 'רגע, אבל אתה נוסע בשבת?'", הוא מתאר את הבלבול של הסובבים. התשובה שלו הייתה נחרצת: "כן... אני בחרתי בזה".

הוא מסביר כי הוא אינו רואה בכך כפייה דתית, אלא ניצול של ערך חברתי עמוק: "אני מנצל את העובדה שיש כזה דבר בתוך הגנום היהודי שלנו שאומר שבשבת אני יכול לעשות את זה".

ההתמדה בעקרון הזה דרשה ממנו לעיתים קרובות לוותר על פרויקטים משמעותיים. אלפי מתאר קשיים מול הפקות שדרשו עבודה בשבת: "אז מה זה? אז אני לא אעשה את זה", הוא מבהיר את עמדתו. כשנשאל אם הסיבה לכך היא דתית, הוא השיב: "לא, בגלל שאני בחרתי את זה. בחרתי שהשבת תהיה משהו שאני עושה עם המשפחה שלי".

למרות שהסביבה לא תמיד הבינה את המניע שלו, אלפי לא נרתע. "הרימו עלי גבה הרבה פעמים, ממש הרבה פעמים", הוא מודה, אך מוסיף שעם הזמן חל שינוי: "כל פעם עוד קצת אנשים הבינו". כדי לפשט את ההסברים הארוכים מול אלו שעדיין התקשו לקבל את בחירתו, הוא מצא פתרון פשוט: "לפעמים פשוט אמרתי להם 'כן, אני שומר שבת'".
שבתשמירת שבתהתחזקותגורי אלפי

16 תגובות

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13
לא בדיוק שומר שבת
...
גם שמירת שבת רק בעסק יש לזה משמעות ועניין של שמירת שבת( וכן לעניין הברכה בכסף הובא בקובץ גליונות בשם ר'חיים זצ"ל)
מישהו
12
כל הכבוד!!!ישר כח.
אופיר
11
כל הכבוד - והמבין יבין - בשיא הרצינות!
אוראל זר

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