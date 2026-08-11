בספארי ברמת גן חוגגים היום (שלישי) יומולדת מיוחדת במינה - יוסי, הפיל הצבר הראשון, מגיע לגיל 52. אבל זו לא סתם חגיגת יומולדת: יוסי הוא בעל השיא העולמי כפיל הגדול ביותר בכל גני החיות בעולם, עם משקל מוערך של כ-7 טונות וגובה של מעל 3.8 מטרים.

הממדים היוצאים מן הכלל של יוסי הם תוצאה של שילוב בין גנטיקה משפחתית מצוינת לבין גילו המתקדם. בניגוד למרבית היונקים, פילים זכרים ממשיכים לגדול כמעט לאורך כל חייהם - וכשפיל מגיע לגיל 52, התוצאה מדברת בעד עצמה.

העיתוי של יום ההולדת של יוסי מושלם במיוחד - למחרת מציינים את יום הפיל הבינלאומי. זו הזדמנות להסתכל על יוסי ולהבין מה קורה לקרובי המשפחה שלו בטבע, ולגלות תופעה מדאיגה: הפילים האפריקניים בטבע הולכים ונעשים קטנים יותר.

היינו מצפים שבטבע נראה עוד ענקים כמו יוסי, נכון? ובכן, בפועל קורה בדיוק ההפך. הסיבה העיקרית לכך היא ציד בלתי חוקי: ציידים ממוקדים תמיד בפילים הגדולים והמבוגרים ביותר - בעלי החטים המרשימים ביותר. כשפרטים אלה נצדים לפני שהם מספיקים להתרבות, ובאופן כללי הפרטים המבוגרים נעלמים מהשטח, האוכלוסייה בטבע הופכת מורכבת בעיקר מפרטים צעירים וקטנים יותר.

יוסי הישראלי חי בסביבה בטוחה מציד, וממחיש את הפוטנציאל הטבעי המלא של הפיל האפריקני. לאורך השנים נולדו לו 32 צאצאים - ילדים ונכדים - הנמצאים בגני חיות שונים בעולם ותורמים לשימור הפילים האפריקניים, אשר מוגדרים על פי ארגון שמירת הטבע של האו"ם (IUCN) כ"עתידם בסכנה".

בהערכה גסה, באפריקה ניצוד בכל 30 דקות פיל באופן בלתי חוקי כדי לסחור בחטים שלהם העשויים שנהב. בתנאים אלה, ליוסי ובני משפחתו תפקיד חשוב במיוחד בשימור המין.

בספארי ארגנו לו חגיגה פרטית לכבוד יום הולדתו ה-52. יוסי נולד כמו כל פילפילון - ללא חטים ובמשקל של 70 קילו - אבל מאז הוא רק גדל וגדל וגדל, עד שהגיע למשקל המוערך של 7 טון וזכה בתואר "הפיל הגדול ביותר בגני חיות בכל העולם".