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בזכות הפרות

פחד מוות: יצא לטיול בטבע - וכמעט נטרף על ידי זאב | תיעוד מטורף

מפגש דרמטי בדנמרק בין רץ לזאבת אם וגור כמעט הסתיים באסון | תושייה של שתי פרות שרעו באזור והבריחו את הזאבה הצילה את הרץ | כך הסתיים האירוע המפחיד (חדשות)

2תגובות
התקרית המפחידה
התקרית המפחידה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

אדם שנקלע למפגש מאיים עם זאבת אם וגור הצליח להימלט בזכות עזרה בלתי צפויה... של פרות.

האירוע התרחש ביום שישי האחרון, ביער בונקן קליטפלנטאגה, דרומית לדיונת רוביירג מילה בצפון יוטלנד, והסרטון הפרטי שתיעד אותו התפשט במהירות ברשתות החברתיות.

​לפי דיווחי הרשויות הדניות, הרץ בריאן יוהנסן נתקל במהלך ריצה בזאבה בוגרת ובגור שלה.

הזאבה הגנה על הצאצא והציגה התנהגות מאיימת: חשפה שיניים, נהמה, הרימה את שיער הצוואר והתקרבה אליו למרחק של מטר-שניים. יוהנסן ניסה להרחיק אותה באמצעות קריאות, השמעת מוזיקה וזריקת חולצת הריצה האדומה שלו, אך ללא הועיל, והזאבה המשיכה להתקרב.

​בשלב מסוים ברח הרץ לכיוון שתי פרות שרעו באזור, בתקווה שהזאבה תאבד עניין. הפרות הבחינו בזאבה, התקדמו לעברה ולחצו עליה לסגת. כך נשמר מרחק בטוח עד שיוהנסן הצליח להגיע לכביש סמוך, שם אספה אותו אשתו במכונית.

​סרטון פרטי שצילם הרץ עצמו מתעד את החלק המרכזי של האירוע: הזאבה והגור רודפים אחריו, נהימות וחשיפת שיניים, ניסיונותיו להרחיק אותה, והבריחה לעבר הפרות. הסרטון, שפורסם תחילה ברשתות ובהמשך שותף גם בפלטפורמות נוספות, זכה לתפוצה רחבה.

​בשבת, פרסמה הסוכנות הממשלתית לאיכות הסביבה הודעה רשמית על האירוע. מומחים ממרכז הסביבה באוניברסיטת אורהוס ומהמוזיאון להיסטוריה של הטבע באורהוס בחנו את הסרטון והעריכו כי מדובר בהתנהגות הגנתית טיפוסית של אם המגנה על גור, ולא בהתנהגות טורפנית או מסוכנת במיוחד.

​עם זאת, הרשויות המליצו לציבור להימנע מהאזור עד להערכת מצב נוספת, והציבו שלטי אזהרה עם מסלולים חלופיים. מומחים לזאבים ציינו כי מדובר בזאבה מוכרת שחיה באזור שנים ארוכות ללא תקריות חריגות קודמות.

דנמרק חווה בשנים האחרונות חזרה הדרגתית של זאבים לאחר עשרות שנים של היעדרות, והמפגשים עם בני אדם עדיין נדירים יחסית. האירוע מעורר דיון מחודש על נוכחות הזאבים בצפון המדינה ועל האופן שבו יש לנהוג במפגשים כאלה.
דנמרקזאבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2 תגובות

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2
תודה רבה לכם על הכתבה המשעשעת
נח
1
1. איך הי’ לו את היכולת לתעד כ"כ במומחיות אם הי’ לו אימת מוות 2. איך שני פרות התגברו על הזאב
שתי שאלות

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