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החלטה קשה

בלי שיחה לילדים: העונש האכזרי לאבא הצעיר שנעצר במחאות באיראן

בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רוכל רחוב בן 28 ואב לשניים, שנעצר במהלך גל המחאות הנרחב במדינה בחודש ינואר האחרון. האבא הורשע בסעיף אישום חמור לאחר שנמנעה ממנו גישה לעורך דין או קשר עם משפחתו | ברקע: אזהרות נציב זכויות האדם של האו"ם מגל הוצאות להורג גובר של משתתפי המחאות באיראן (העולם הערבי)

2תגובות
מהמהומות באיראן (צילום: לפי סעיף 27א)

בית המשפט העליון באיראן אישר את עונש המוות שהוטל על רסול רזאי, מפגין בן 28 ואב לשני ילדים קטנים, שנעצר במהלך גל המחאות ההמוני שפקד את המדינה בחודש ינואר. האישור המשפטי הסופי הופך את הוצאתו להורג של רזאי לעובדה מוגמרת שיכולה לצאת אל הפועל בכל רגע, כך דווח היום (Rאשון) ארגון זכויות האדם HRANA.

רזאי, העובד לפרנסתו כרוכל רחוב ואב לילדים בני שנתיים וחמש, נידון למוות על ידי בית המשפט המהפכני בעיר משהד. האישום המרכזי שיוחס לו הוא "מוחרבה" – מונח משפטי בשיטה האיראנית שמשמעותו "לוחמה נגד אלוקים", סעיף אישום שכיח שבו משתמש המשטר נגד מתנגדים פוליטיים ומפגינים, והוא נושא עמו עונש מוות כמעט אוטומטי. עם זאת, הרשויות במדינה נמנעו מלהבהיר מהן הפעולות הספציפיות שביצע רזאי לכאורה אשר שימשו כבסיס להרשעתו החמורה.

לפי הדיווח ב"איראן אינטרנשיונל", כוחות הביטחון האיראניים עצרו את רזאי ב-9 בינואר בעיירה פרימאן הסמוכה לעיר משהד שבצפון-מזרח איראן. מאז מעצרו, הוחזק רזאי בתנאים קשים בכלא וקילאבאד שבמשהד. לפי דיווחי ארגוני זכויות האדם, הרשויות מנעו ממנו באופן גורף ייצוג משפטי של עורך דין לבחירתו, ואסרו עליו לקיים שיחות טלפון או לקבל ביקורים מבני משפחתו מאז יום מעצרו.

האירוע מתרחש על רקע המחאות הנרחבות שפרצו באיראן בשלהי דצמבר והתרחבו במהירות במהלך חודש ינואר. מה שהחל כמחאה עממית נגד ההדרדרות הכלכלית הקשה, האינפלציה והרעב, הפך במהירות לגל מפגנים פוליטי חסר תקדים נגד עצם קיומו של משטר האייתולות. העיר משהד נחשבה לאחד המוקדים המרכזיים והסוערים ביותר של גל המחאות הנוכחי.

בתגובה לגל המחאות, הפעילו כוחות הביטחון והמשמרות המהפכניים יד ברזל ואלימות קטלנית כדי לדכא את ההפגנות ברחובות, דיכוי שהוביל למותם של עשרות אלפי אזרחים ולמעצרם של רבבות נוספים. מאז דעכו ההפגנות ברחובות, עברו השלטונות בטהרן למסלול המשפטי ככלי הרתעה, תוך קידום מואץ של עונשי מוות והוצאות להורג של עקורים ומפגינים שנעצרו במהלך האירועים.

ההחלטה בעניינו של רזאי מגיעה ימים ספורים לאחר אזהרה חמורה שהוציא נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק. לפי נתוני האו"ם, לפחות 27 בני אדם שהיו מעורבים במחאות כבר הוצאו להורג מאז מחצית חודש מרץ, ויותר מ-100 בני אדם נוספים העומדים לדין באישומים הקשורים לביטחון לאומי נמצאים כעת בסכנה מיידית של הוצאה להורג.
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2 תגובות

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2
איזה זבלללל
יאכס
1
אל תדאגו השמאל והקפלניסים רוצים לעשות את זה בישראל סכנה הוזהרתם אל תסגרו את העניים ותאמרו אחכ לא ידענו ראו הוזהרתם
רחמים

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