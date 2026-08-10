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היקרה ביותר אי פעם

"צוללת יום הדין": הנשק החדש של ישראל שישנה את המשחק מול איראן

ישראל קיבלה את הצוללת אח"י דרקון מגרמניה - הצוללת המתקדמת ביותר בחיל הים. כל הפרטים על היכולות, המחיר והמשמעות האסטרטגית מול איראן

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אח"י דרקון (צילום: דובר צה"ל)

ישראל קיבלה מגרמניה את הצוללת אח"י דרקון, הצוללת המתקדמת והיקרה ביותר שנמסרה עד כה לחיל הים הישראלי. הצוללת נבנתה במספנות ThyssenKrupp בגרמניה ונמסרה לישראל בסוף יולי, לאחר שהאספקה המקורית תוכננה ל־2025.

הדרקון, שאורכה יותר מ־70 מטר ומשקלה מעל 2,000 טונות, היא הצוללת השישית מסדרת דולפין והשלישית בגרסה המשודרגת Dolphin II. מחירה מוערך בכ־634 מיליון דולר.

לדברי מומחי ביטחון, הצוללת צפויה לחזק משמעותית את יכולות ישראל בתחום המודיעין וההרתעה, ובפרט את היכולת לשמור על יכולת תגובה אסטרטגית גם במקרה של פגיעה קשה ביכולות הצבאיות של ישראל.

צוללת, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

המומחה ל ד"ר אהוד עילם הסביר כי הצוללות מאפשרות לישראל לשמור על נוכחות תת־ימית רציפה, כך שבמקרה של מתקפה קשה על ישראל, צוללות הנמצאות בים יוכלו להמשיך לפעול ולהגיב.

הצוללת קיבלה את שמה "דרקון" על שם יצור ימי מיתולוגי המסמל עוצמה וכוח, ובמקביל מנציחה את זכרה של הצוללת אח"י דקר ואנשי צוותה.
צה"לאיראןחיל היםביטחוןאח"י דרקון

1 תגובות

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ויקוים בנו השם ילחם לכם ואתם תחרישון סוס מוכן למלחמה ולשם הישועה אומר שלמה המלך
צמח סניור

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