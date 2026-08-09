חידוש ייחודי וחסר תקדים נרשם השנה בחצר הקודש בעלזא, לקראת פתיחת זמן אלול בישיבות הגדולות של החסידות בארץ הקודש: משרדי 'מרכז מוסדות בעלזא' בארה"ב ארגנו שבוע שעבר טיסת צ'רטר מיוחדת עבור למעלה מ-200 בחורי חמד מרחבי ארצות הברית, העולים ללמוד בישיבות בארץ.

כדי לשמור על הצביון והאווירה המרוממת, נפתחה עבור הבחורים מחלקה נפרדת במיוחד בשדה התעופה קנדי (JFK) בניו יורק. מחזה ההוד בלט כבר בעמדות הבידוק והדרכונים, שם איישו אברכים מטעם החסידות את עמדות השירות.

כל מחלקת האקונומי במטוס הוקצתה מראש עבור בחורי הישיבות בלבד. לאורך כל הדרך שררה במטוס אווירה תורנית ומרוממת, כשהבחורים בלבוש חסידי מלא מנצלים את שעות הטיסה לשקוד על תלמודם ולהתכונן כראוי לקראת הלימוד בצילא דמהימנותא.

את הטיסה ליוו נציגים מיוחדים מטעם 'מרכז מוסדות בעלזא' הנציגים והאברכים שימשו בעצמם כדיילים לאורך הדרך, חילקו את האוכל והשתייה, ואף מסרו את הוראות הבטיחות וההודעות ברמקול בשפת האידיש. נוסעים ועובדים בשדה התעופה ציינו בהתפעלות את התנהגותם האצילית של הבחורים, שקידשו שם שמיים בכל מהלך הדרך.

עם נחיתתם בארץ הקודש התקבלו הבחורים בחמימות על ידי הנהלת המרכז בארץ. שיא המסע נרשם ביום שישי, כאשר זכו הבחורים לעבור בזה אחר זה בחדרו של האדמו"ר מבעלזא לברכת הקודש וקבלת שלום לקראת התחלת הזמן.