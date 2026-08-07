ברוב שמחה וגיל התקבל ברננה הבחור שמואל שמעלקא פינטר, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, בקרב עם סגולה עם שחררו מהכלא הצבאי לאחר שריצה שם עונש מאסר של עשרים יום בעוון לימוד התורה.

שעה קצרה לאחר שחרורו שבוע שעבר, הגיע הבחור יחד עם זקנו, האדמו"ר מזידטשוב, ועם אביו הרה"ג ר' חיים פינטר, לביקור במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריסריה, האדמו"ר קידמם ברוב שמחה, וזהו תוכן השיחה:

האדמו"ר מצאנז: אאדמו"ר זי"ע סיפר, שכאשר הושיבו פעם את הרה"ק רבי אהרן מקרייז צאנז זי"ע בבית האסורים, ביקשו מאביו הדברי חיים שיתפלל בעד בנו שלא ישב בבית האסורים, ואמר הדברי חיים, הרי יוסף הצדיק גם ישב, וכן המהר"ם מרוטנבורג, והרה"ק מרוזין... וכשאמרו לו שיצא מזה חילול השם, אמר מרן הדברי חיים: וכי זה חילול השם? חילול השם הוא ששוכחים מהשי"ת לרגע...

האדמו"ר מזידיטשוב: הרה"ק המאור עינים מטשערנאביל זי"ע גם ישב בבית האסורים, ועוד צדיקים.

האדמו"ר מצאנז: הוא לא היה בהתפעלות מכך שהושיבו את בנו במאסר, ואכן ישב שם למשך תקופה.

האב הרב חיים פינטר: אנו נכדי הרה"ק מקרייז זי"ע על ידי חתנו הרה"ק רבי משה מבארדיוב זי"ע.

האדמו"ר מצאנז: לא רציתי לומר זאת כל זמן שעוד ישב בתפיסה... לא את הכל יכולים לחקות... אבל אחר שכבר יצא ב"ה אפשר לספר מעשה זה...

האדמו"ר מזידיטשוב: החטא של הרב מקרייז היה בגלל שעשה חרם על אחד שלא ציית דינא... אולי צריכים כיום לאסוף את הרבנים ולהקים בית דין ויכניסו בחרם את רודפי התורה ולומדיה... הרי בעל ה'שפע חיים' מצאנז לפני הרבה שנים רצה להקים איזה ועידה...

האדמו"ר מצאנז: הוא היה חכם הרואה את הנולד... הוא רצה לכנס עורכי דין חרדיים שירכזו את כל מה שנוגע לטובת היהדות החרדית מהצד המשפטי בארץ ישראל. אמנם כיום איני יודע אם זה יעזור, כי הלא הם מתנהלים בחוצפה ויוהרא ועושים כל מה שישר בעיניהם, בלי לתת דין וחשבון, והם מרגישים שאינם כפופים לשום אדם.

רובא דרובא מהיהודים בארץ ישראל כיום יש להם אמונה בה', וגם יש להם איזה הערצה לתורה ולאידישקייט, ואינם שונאים את לומדי התורה, אלא שהמסיתים בתקשורת עושים קול רעש גדול כאילו הם מייצגים את הרוב... אני רואה זאת פעמים רבות כשאני מגיע למקומות שאין מתגוררים שם יהודים שומרי תורה ומצוות, אלה מה שנקרא חילוניים, כאן בנתניה או בקיסריה, שהם ניגשים לבקש ברכה וכו', שזה מוכיח שיש בהם אמונה.

קיסריה היא 'לינקע שטאט', וכאשר אני הולך לטייל וקורה שבאה ממול אשה, הם עוברים מיד לצד השני, בלי לבקש ובלי שום פעולה. ויותר מפעם אירע ששלחו את ילדיהם לבקש ברכה, ואף שהם חילוניים לגמרי. ופעם בליל שבת עצר לידינו רכב ל"ע, והנהג שהיה יהודי מבוגר פנה אלינו באידיש לשאול אם צריכים משהו... הוא חשב שתעינו בדרך... ואחד השכנים כאן בא לומר שכל מה שצריכים הוא יכול לעזור, ואף שיודע שלא נאכל אצלו אבל אם צריכים פעם מים וכדומה... זהו רוב היהודים בארץ ישראל.

האדמו"ר מזידיטשוב: האדמו"ר הלב שמחה מגור זצ"ל היה נוסע הרבה לחיפה, ופעם אירע שיצא לטייל ביום השבת ויצא מהסביבה החרדית, וניגש אליו יהודי חילוני שסבר שתעו בדרך, ואמר לו, רבי, לאיזה מקום בארץ שהרבי רוצה, אני אקח אותו...

האדמו"ר מצאנז: המצב של המלחמה גרם אצלם בלבול גדול, ומי שאינו מבין ויודע את קדושת התורה, לא שייך להסביר לו... ומצד שני מצב המלחמה גרם אצל רבים מאד התגברות באמונה, והם באים לבקש ברכות ושיתפללו בעדם. וכבר הזכרתי שבעת שהיה העצרת ליד בית האסורים, והיו צריכים לתאם הכל עם הממונים, אמרו הם בעצמם שכואב להם כל המצב, ושהם עושים רק כיון שהם מוכרחים לעשות כן.

האדמו"ר מזידיטשוב: השפע חיים כבר אמר על המסיתים הללו, שהם מהערב רב... אולי הם נשמות של 'אלטע אפיקורסים' ששלחו אותם לעולם בכדי שיתקנו למעשיהם, וליידער הם רק מקלקלים יותר... ההסתה נגד החרדים כבר חוצה כל הגבולות...

האדמו"ר מצאנז: ישנם הרבה מהחופשיים שחוטאים רח"ל, אבל אי אפשר לנו לדון אותם כי ברובם הם תינוקות שנשבו שאינם יודעים כלל מה אסור ומה מותר, וגם כשזועקים נגדנו זהו מחמת שרוצים שיהיה להם קל ונוח יותר, אבל אאדמו"ר זי"ע אמר דמי שרואים שיש בו שנאה עזה נגד הדת והוא נלחם נגד שומרי תורה ומצוות, י"ל שמקורו מהערב רב.

האדמו"ר מזידיטשוב: פעם הלכתי בתל אביב ברחוב, ואחד התחיל לצעוק עלי, ושאלתי אותי מה אתה רוצה ממני, וענה לי רצוני שתחזור בחזרה לפולין... כנראה שהזכרתי לו משהו מפולין...

האדמו"ר מצאנז: בצעירותי כשהלכתי פעם ברחוב רדף אחרי אחד עם מקל, והכה אותי... אני שמח שלכה"פ קבלתי מכה בעבור היותי יהודי...

האדמו"ר מזידיטשוב: אבל השנאה אז לא היה כמו היום...

האדמו"ר מצאנז: ההסתה והריש גלי והחוצפה יסגי, זה לא היה...

האדמו"ר מזידיטשוב: עורכי העיתונים...

האדמו"ר מצאנז: יש לשון בדברי חיים (פרשת ויקהל) שראשי העם יהיו מערב רב...

האדמו"ר מזידיטשוב: הרבי הזכיר בדרשה בעצרת את הווארט מבעל השפע חיים זי"ע על הגמרא בחגיגה (יח, א) ירהבו הנער בזקן וכו'... יש מעשה מהחתם סופר זי"ע שהיה נוסע ליערגן שליד פרעשבורג, והיה צריך לשלם על דירה, ופעם הציע לו יהודי את דירתו בחינם, ולאחר שבת שמע שהוא אומר שהרב מפרשבורג הוא פושע...

האדמו"ר מצאנז: כי ראה אותו סועד סעודת שבת ביום השבת, בלי קידוש, שזה עבירה חמורה... [בעל האכסניה, שהיה עם הארץ, סבר שגם ביום צריכים לומר ברכת קידוש, כמו בליל שבת, וכיון ששמע את החתם סופר אומר רק ברכת הגפן, סבר שאינו עושה כהוגן].

האדמו"ר מזידיטשוב: ואחר כך אמר החתם סופר שהוא נהנה מכך, כי כל ימיו היה מצטער כשהעלה על דעתו שיגיעו זמנים, בהם יעמדו לישראל מנהיגים רעים ורועים שאינם נאמנים, שעלולים לגרום שלא יזכר שם ישראל עוד, כי העם ילכו אחריהם וינהגו על פי הוראותיהם שלא יהיו כדת של תורה ויתקיים אז המאמר ירהבו נער בזקן וכו'.

אבל מהמעשה שאירע עמו, הבין שטעה במחשבתו, כי הקב"ה נתן את התורה לעזין שבאומות (ביצה כה, ב), לבני ישראל שהם עם קשה עורף, ונוכח, שלמרות שהוא רב זקן ויושב בישיבה בקהילה גדולה ומפורסמת, הוציא עליו אדם זה שמועה מגונה, משום שהוא ידע מבית אבותיו שעושים קידוש בצהריים, והוא לא עשה כן. מזה מוכח, שישראל קדושים הנאמנים לה', לא ישגיחו על המנהיגים הרעים, כי יעמדו בתוקף על מה שקבלו מאבותיהם בלי לתת למנהיגים להסית אותם מדרכם.

האדמו"ר מצאנז: כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל... מרן אאדמו"ר זי"ע היה רגיל לומר שהתורה לא תפשוט רגל... עם כל הקשיים שישנם, התורה הקדושה תנצח... עיקר התפילה צריכים על אלו שאין תורתם אומנתם, שלא ימשכו ח"ו.

האדמו"ר מזידיטשוב: צריכים ישועות... יש איזה מימרא מהשפע חיים זי"ע, כשמשתדלים למטה פעולה למעלה...

אני עוד זוכר את השפע חיים זי"ע כשבא לומר את ההספד על הגאון הרב מטשעבין זצ"ל בבכיות נוראות... זה היה לאחר כמה שנים שלא היה בירושלים, וכל ההיכל היה מלא בהרבה אלפים. מתחילה התחיל בסוגיא דתרי ותרי, ואחר כך המשיך בדברי הספד.

האדמו"ר מצאנז: אני לא הייתי נוכח שם... זה היה בשנת תשכ"ו...

האדמו"ר מצאנז איחל להבחור שנשתחרר כמר שמואל שמעלקא נ"י: 'שמחנו כימות עיניתנו', שהשמחה יהיה יותר מהימות עיניתנו... היית שליח לקדש שם שמים ונבחרת לכך מן השמים להיות שליח בעבור כלל ישראל...

הגר"ח פינטער: האם בני צריך לברך ברכת הגומל?

האדמו"ר מצאנז: בלא שם ומלכות, זה בוודאי אפשר לברך...

הבחור שמואל שמעלקא: שמעו את העצרת של חסידי צאנז בפנים בית האסורים, וזה היה חיזוק גדול...

האדמו"ר מצאנז: שנתראה מתוך שמחות.

ונפרדו לשלום.