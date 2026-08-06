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ביקור היסטורי; ראש הישיבה ביקר לראשונה אצל האדמו"ר מבעלזא - התמליל המלא

לראשונה מעולם: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע בשעה האחרונה לביקור היסטורי במעונו של האדמו"ר מבעלזא בירושלים • השיחה המרגשת על ימי ה'חזון איש' והמהר"א מבעלזא, והזעקה המשותפת על מצב הדור: "אנחה כבידה מעומק לבבנו" | התמליל המלא (חסידים)

9תגובות
הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור הוד ערך בשעה האחרונה ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו במעונו של האדמו"ר מבעלזא בירושלים. מדובר בפגישה ראשונה מסוגה, שכן השניים מעולם לא ביקרו זה אצל זה קודם לכן – לא ראש הישיבה במעון האדמו"ר, ולא האדמו"ר אצלו.

הביקור המרומם, שעורר מיד הד רחב בקרב הציבור החרדי, התקיים באווירה לבבית ומלאת הוד, בהשתתפות מקורבים ספורים ובהם ח"כ ישראל אייכלר. מי שנכח סמוך לשולחן ואף עמד מאחורי כסאו של ראש הישיבה הוא הרב אליקים שטארק, יו"ר סיעת 'מחזיקי הדת' והאיש המרכזי בחצר בעלזא, שזכה להיות שליחו האישי של האדמו"ר מספר פעמים אל הגר"ד לנדו.

במהלך הפגישה, העלו השניים זכרונות הוד מימי קדם ומהנהגת גדולי הדורות הקודמים. האדמו"ר מבעלזא ביקש להתעניין ולדעת האם זכה ראש הישיבה ללמוד בצוותא עם ה'חזון איש' זצ"ל.

מצידו, הפתיע ראש הישיבה כשהעלה זיכרונות הוד מאותם השנים, בהם תיאר כיצד זכה להסתופף בצל קדשו של האדמו"ר המהר"א מבעלזא זי"ע, בעת שערך את השבת בעיר התורה והחסידות בני ברק. ראש הישיבה תיאר בהתרגשות רבה את ההצטופפות העצומה של אלפי החסידים שנהרו בימים ההם לחזות בנועם זיו פני קודשו.

השיחה המרוממת לבשה בהמשך אופי כאוב, כאשר האדמו"ר וראש הישיבה הרחיבו בדברים נוכח המצב הקשה השורר בארץ הקודש והגזריות המרחפות על עולם התורה. ראש הישיבה התבטא ואמר: "לנו לא נותר כי אם אני והאדמו"ר ביחד, ניתן אנחה כבידה מעומק לבבנו לפני בורא כל יצור, למען יחוס ויחמל על עם עני ואביון".

בתום הביקור המרגש נפרדו השניים לשלום מתוך ברכות לרוב.

הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבעלזאהרב דב לנדוביקור

9 תגובות

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7
עולם התורה ברדיפה קיומית. מי ייתן וכול גדולי ישראל יופיעו יחדיו ,,לפעולה משותפת ,להצלת עולם התורה. פילוגים בעת הזאת ,תפגע קשות בלומדי התורה. האם לא כדאית היא התורה, שנשים את מחלוקות העבר מאחורינו ?!
אליהו
יש דברים שאי אפשר לגשר עליהם, יש כאלו שבשבילם הצבא הוא שמד ויש כאלו שלא, הציונים לציונות והיהודים ליהדות ובא שלום על ישראל
ערבוביא
6
ביקור הוד, באווירה לבבית ומלאת הוד וזכרונות הוד. ההוד וההדר צו וועמען צו וועמען?
זוכמן
חזזזזזזזזזק!!!!
זיסל
5
תבה7ו
יענקל

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