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שמחה מהולה בדמעות | נכד האדמו"ר נישא לכלה היתומה, החסידים חגגו

קהל חסידים רב נטלו חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מפינסק קרלין בן לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל רוזנפלד, חתן האדמו"ר מלעלוב הר יונה, עם הכלה בת הגה"צ רבי יחזקל שרגא דוד היילפרין זצ"ל, חתן האדמור מסטרופקוב (חסידים)

שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בשמחת בית פינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)
שמחת בית פינסק קרלין - לעלוב - סטראפקוב - ראדומישלא (צילום: א.פ.ק.)

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האדמו"ר מפינסק קרליןהאדמו"ר מסטרופקובלעלוב הר יונה

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