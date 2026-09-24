כך הדיון נפתח - צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 1:43 כך הדיון נפתח ( צילום: ערוץ כנסת )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, פתח היום (חמישי) את יום הדיונים השני בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26 בתפילה לרפואתו של רס"ם (מיל') נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, שנפצע קשה אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443.

לאחר הדיון ושמיעת הצדדים, חברי הוועדה החליטו לדחות את בקשת 'הדמוקרטים' לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת — 11 נגד, 10 בעד, אחד נמנע. "לפני שניגש למלאכה, אני מבקש לייחד רגע משותף לתפילה ולתקווה", אמר השופט סולברג. "אתמול נפצע קשה בפיגוע נריה לייטר, איש מילואים, ידיו רב לו בעשייה למען הכלל. אנחנו כאן והוא בבית החולים נאבק על חייו. נצטרף לתפילת בני משפחתו ורבים רבים אחרים, נתפלל לרפואתו: 'רפאנו ה' ונרפא, הושיענו ונושעה'". לאחר מכן נאמר פרק תהילים לרפואתו של נריה דב בן חנה. נריה לייטר, תושב היישוב חוות יאיר בשומרון, שירת כחלק מצוות הביטחון בניידת משטרה שניצבה במחסום, כאשר מחבל דהר לעברו ברכבו ופגע בו בעוצמה. הוא עבר אתמול ניתוח מוח מורכב שנמשך שעות ארוכות, ומצבו מוסיף להיות קשה מאוד. האחות של נריה ילדה באותו בית חולים, אביו השגריר: 'היה חשש שאנחת בלי תקווה' קובי אטינגר | 10:52 הבוקר עדכן פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ' מבית החולים שערי צדק: "אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים, אנחנו יכולים להגיד שהמצב יציב. המצב עדיין קשה ונשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו מלאים תקווה". קריב תקף בחריפות את עוצמה יהודית בדיון בבקשת הפסילה של מפלגת עוצמה יהודית, תקף ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) בחריפות את המפלגה ואת מי שעומדים בראשה. "שר שפעם אחר פעם מבקר בערים וביישובים ערבים במדינת ישראל ומטיח באזרחים תושבי המקום, 'אני בעל הבית, לא אתם' - הוא גזען", אמר קריב. "שר שפעם אחר פעם עולה לבמה ומצהיר - שגל הרציחות הנורא שתוקף את היישובים הערבים נעוץ בתרבות הערבית ולא במחדלי מפלגתו שאחראית על המשטרה - הוא גזען. שר שקורא להטיל פצצת אטום על רצועת עזה וטוען שאין שם אדם אחד שאינו מעורב - הוא גזען".

הדיון בוועדת הבחירות המרכזית

קריב המשיך: "חברי כנסת שטוענים שאין דבר כזה טרור יהודי, כשיו"ר מפלגתם חינך את ילדיו שנים על גבי שנים תחת תמונתו של הרוצח ברוך גולדשטיין בסלון ביתו - הם גזענים. שרים וחברי כנסת שמגיעים שנה אחרי שנה לכנסי זיכרון למאיר כהנא ומהללים את משנתו - הם גזענים".

לדבריו, "הפסילה של מפלגת עוצמה יהודית היא צעד חריג מאוד, אבל הוא צעד מתבקש לאור האופי הגזעני המוכר והמתוקף של הרשימה ושל מי שעומדים בראשה ומובילים אותה".

תגובות חריפות בדיון

בדיון התפתחו חילופי דברים חריפים. העותרת, ח"כ לשעבר יעל גרמן, השוותה את מפלגת עוצמה יהודית לנאציזם. השר איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב הגיבו בחריפות: "זו זילות שואה. מזלזלת בשישה מיליון יהודים שנרצחו בשואה. תתביישי לך".

התפתח גם עימות בין בן גביר לעו"ד ברנע. "אתה רוצה להרוס את עולם התורה - אני רוצה להציל את מדינת ישראל. אני פועל למען כולם", אמר בן גביר.

יצוין כי בשבוע שעבר הוגשו לוועדת הבחירות המרכזית שורה של בקשות לפסילת רשימות ומועמדים. בין הבקשות: עוצמה יהודית נגד הדמוקרטים והדמוקרטים נגד עוצמה יהודית, הליכוד נגד רע"ם, הרשימה המשותפת ועופר כסיף, וכן בקשות נגד מועמדים נוספים.

ההחלטות הסופיות בכל הבקשות צפויות להגיע לפתחו של בית המשפט העליון.