מעמד הוד מרומם ומרגש נרשם אתמול (שני) בבית העלמין העתיק בטבריה, כאשר מאות מחסידי אמשינוב מכל רחבי הארץ עלו לפקוד את ציון קודשו של זקנו של האדמו"ר, הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זיע"א, הטמון בחלקת תלמידי הבעל שם טוב הקדוש בעיר טבריה. הרה"ק מאמשינוב זיע"א הסתלק בארצות הברית לפני כ-72 שנה, וארונו הועלה לאחר מכן על ידי החסידים לקבורה בבית החיים העתיק בטבריה.

הרגעים המרוממים החלו כבר בשעות המוקדמות של הבוקר. האדמו"ר מאמשינוב, אשר כידוע מוציא את השבת בשעות המאוחרות ביותר, ערך את מעמד ההבדלה רק ביום שני לפנות בוקר. מיד לאחר מכן יצא האדמו"ר לדרך ועשה את דרכו לעיר הקודש טבריה, אליה הגיע בסביבות השעה 06:00 בבוקר.

במתחם בית החיים כבר המתינו מאות מהחסידים, שהגיעו ברכבים פרטיים ובאוטובוסים מאורגנים מירושלים, ביתר עילית ויתר ריכוזי החסידות בארץ. עם הגעתו ניגש האדמו"ר מיד לציון זקנו והחל באמירת פרקי תהילים במתינות מופלאה כמונה מעות, בדרכו הייחודית והמרטיטה, כשהוא עומד על רגליו ברציפות כמעט עד סמוך לחצות היום.

החסידים והמוני העולים שעמדו במקום הביעו התרגשות עצומה מהמחזה הפלאי: למרות גילו של האדמו"ר, וחרף החום הכבד והמעיק שהגיע באותן שעות ל-42 מעלות, עמד האדמו"ר בצורה פלאית על רגליו במשך שעות ארוכות בתפילה ובזעקה – מחזה אשר משך רבים מכל האזור.

לאחר סיום אמירת התהילים, ניגשו מאות החסידים ועברו בסדר מופתי לפני הקודש כדי להזכיר את שמם ושמות בני ביתם לברכה ולישועה. במקביל, במהלך כל שעות העלייה לציון נערכו מנייני תפילה וקריאת התורה בבית הכנסת העתיק "חסד לאברהם קאליסק" הממוקם בסמוך לבית החיים. שם הופעלה במקום הכנסת אורחים מיוחדת שהגישה כיבוד עשיר, קפה ועוגות לרווחת המוני העולים.

בחסידות אמשינוב ביקשו להביע תודה והערכה עמוקה למארגני ההכנסת אורחים ולראש מוסדות 'חסד לאברהם קאליסק' בעיה"ק טבריה רבי משה חיים שניידר, אשר העמידו לטובת מאות החסידים את כל המצטרך ברוחניות ובגשמיות.