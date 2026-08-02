כיכר השבת
ענבי הגפן

שמחה באשלג בני היכלא; הרבי אירס את הנכדה הראשונה עם העילוי מישיבת טשעבין

קהל חסידי אשלג בני היכלא חגגו אמש את שמחת האירוסין לנכדתו הראשונה של האדמו"ר, בת לבנו הרב משה ירחמיאל אשלג • עב"ג החתן פנחס מנחם גרנשקורן, מבכירי ישיבת טשעבין (חסידים)

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא| צילום: צילום: באדיבות המצלם
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מאשלג בני היכלא (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

אירוסיןאדמו"ר מאשלג בני היכלא

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מצוקת השידוכים בעולם

|

צפו בגלריה

|

סיפור למוצאי שבת

|

שִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם

||
2

מחלום למציאות

|

כמו הכנסת ספר תורה

||
20

על שטיח אדום

||
1

זה הקטן גדול יהיה

|

הילולא דצדיקיא

|

תופעה ייחודית

||
6

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

מתוך התרוממות הנפש

|

שמח תשמח

|

נחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי 

||
1

בשיא עונת השמחות

||
3

בהרי הקאנטרי

|

האם הקנאים יצליחו לטרפד?

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר