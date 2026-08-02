ענבי הגפן שמחה באשלג בני היכלא; הרבי אירס את הנכדה הראשונה עם העילוי מישיבת טשעבין קהל חסידי אשלג בני היכלא חגגו אמש את שמחת האירוסין לנכדתו הראשונה של האדמו"ר, בת לבנו הרב משה ירחמיאל אשלג • עב"ג החתן פנחס מנחם גרנשקורן, מבכירי ישיבת טשעבין (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:47