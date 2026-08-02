מאות שדכנים מכל רחבי ארה"ב השתתפו בכינוס שארגן 'קהל יטב לב דסאטמר' יחד עם 'ועד השדכנים', כחלק מהמאמצים להקל על המצוקה הבוערת בחצר החסידות בענייני שידוכים • במהלך הכינוס נערך פאנל שדכנים פתוח וחשוף שהציע פתרונות מעשיים למשבר • וגם, הקמפיין השנתי ומדריך השידוכים החדש שנחשף (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הופיע לביקור הוד במחנה הקיץ של בחורי החסידות מבורו פארק בהרי הקטסקילס | במהלך הביקור נערך מעמד קבלת פנים לכבודו של האדמו"ר, שבו נשא אמרות קודש והאציל מברכות קודשו לבחורי החמד לקראת הזמן החדש | צפו בגלריה (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע, ביום ט"ו באב, בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"רים מזוועהיל וסטריקוב, בת להרה"ג ר' שלמה גולדמן, ראש ישיבת 'תורת שלמה' זוועהיל, עב"ג החתן, בן הרב יעקב יוסף הירשלר, חתן האדמו"ר מלויעב טשערנוביל פארשיי | במהלך השמחה פיזזו פרחי החסידים לפני האדמו"ר מסטריקוב עם בקבוקי קולה על ראשיהם, מתוך שמחה גדולה ועצומה (חסידים)
בימים אלו הושלמו מלאכת שיפוץ פנים ברוב פאר והדר של בנין היכלי התורה והתפילה "קהילות החסידים" ברמת בית שמש ד' בנשיאות המרא דאתרא הגאון רבי חיים יהודה רובינשטיין | צפו בתיעוד מרהיב מהבניין המפואר ומחנוכת הבית בתפילת מנחה בערב שב"ק (חסידים)
לאחר שבועות במאסר צבאי ועצרת הענק מחוץ לכלא: האברך הבנש"ק הרב אברהם צבי שמרלר שוחרר מ'כלא 10' והתקבל בכבוד מלכים ברחובות הקריה • ההמונים מילאו את הרחובות עם דגלים ואבוקות אש, וליוו אותו למסיבת 'לחיים' מרוממת אצל אב"ד הקריה • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק נערכה אמש מעמד קבלת פנים המונית לבחור שמעלקא פינטר שנעצר על אי-גיוס | זקנו האדמו"ר מזידטשוב צעד בראש ההמונים לחגוג את השחרור | צפו בתיעוד מההפקה המושלמת של החסידות שנמנעת בדרך כלל מאירועים ראוותניים (חסידים)
אלפי חסידי בעלזא השתתפו הבוקר בשמחת ברית המילה לנינו של האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן בכור להרב ישראל מנחם נחום רוקח • האדמו"ר כובד בסנדקאות, וגאב"ד מאקאווא באמירת הברכות, ויקרא שמו בישראל 'משה יהושע' ע"ש הסבא רבא, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע • צפו בתיעוד ענק, מהקרישמליינען, ועד לשמחת הברית (חסידים)
לרגל הילולת זקנו, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, בעל ה'אך פרי תבואה' ורבו המובהק של הרה"ק רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זי"ע – ערך נכדו, האדמו"ר מליסקא, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבורו פארק | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר דברים והרחיב במשנתו של זקנו בעל ההילולא ובדרך העבודה שהותיר מורשת לדורות (חסידים)
תיעוד מרהיב מהעיירה וואדבורן בארה"ב: ה"כלל ישראל שול" של האדמו"ר מניקלשבורג הפך לסימן ההיכר של ימי הקיץ | מניינים 24/7, כיבוד חם מסביב לשעון ושלטי האחדות שמקדמים את פני אלפי הנופשים מכל החוגים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי דארג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן בן לבנו בכורו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים בירושלים, חתן הרה"ג ר' יחיאל מיכל שידרוביצקי | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים דגולים (חסידים)
לרגל פתיחת ימי בין הזמנים, הגיע במוצאי שבת האחרון - נחמו, המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן לעיר ביתר עילית | הרה"צ ערך סעודת מלווה מלכה מרומם והרחיב בזמירות ובדברי חיזוק ופנינים יקרים כדרכו בקודש (חסידים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת אירוסי נכד האדמו"רים מטעמשוואר ומשכנות הרועים, החתן בן הרה"ג ר' שלום לייפער, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' אלטר יהודה שווארץ, חתן הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן, חבר בד"ץ העדה החרדית (חסידים)
חסידי ביאלה בני ברק שהו בשבת האחרונה (פרשת ואתחנן) ע"י שריד בית מקדשנו הכותל המערבי בראשות האדמו"ר, כמסורת העתיקה שנהג האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' זצ"ל, לשבות באחד השבתות בין המצרים בעיר הקודש ירושלים סמוך ונראה ברוח ימי שבתות הנחמה (חסידים)
בחסדי ה', הבחור שמעלקא פינטר, נכד האדמו"ר מזידטשוב, ישוחרר מחר מבית המעצר הצבאי בעוון אי התגייסות | בחסידות מתכוננים לקבלת פנים המונית בראשות זקנו האדמו"ר | רחוב רבינא יסגר לתנועה בשיא עונת החתונות מה שיגרום לעומסי ענק באיזור | כל הפרטים (חסידים)
האחים האדמו"רים מסקולען וויליאמסבורג ולייקווד ערכו יחדיו סעודת הודאה מרכזי במוצאי שבת נחמו • במעמד ציינו את נס הצלת זקנם ואביהם האדמו"רים זי"ע מבית הכלא הידוע לשמצה ברומניה בשנות קדם • אלפי חסידים התרוממו בצילם במשך שעות ארוכות בהיכל 'עטרת וורטהיימר' שבהרי הקאנטרי (חסידים)
בחסידות רחמסטריווקא נערכים בהתרגשות עצומה לשמחה היסטורית ראשונה בצאצאי האדמו"ר, שצפויה להביא אלפים מכל קצווי תבל | השמחה הגדולה תיערך בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב, על אף החשש מטרפוד של גורמים קנאיים | כל הפרטים על השמחה הגדולה (חסידים)
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