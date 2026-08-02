"בואו נשבור צלחות": מאות שדכני סאטמר התכנסו בט"ו באב

"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב": ביוזמת 'קהל יטב לב דסאטמר' ופעילי 'ועד השדכנים' בחסידות, נערך לראשונה כינוס ענק וחסר תקדים תחת הכותרת הדרמטית "שידוכים פארזאמלונג - לאמיר ברעכן טעלער" (כינוס שידוכים - בואו נשבור צלחות).

השם הנבחר לכינוס – "בואו נשבור צלחות" – מבוסס על המנהג החסידי המושרש לשבור צלחת במעמד הווארט והשידוכים לאות מזל טוב, כשרצון המארגנים הוא להביא בדיוק לרגע הזה: לשבור כמה שיותר צלחות ולחגוג שמחות חדשות בקרב חסידי סאטמר.

הכינוס נערך כאירוע שיא של פעילות כבירה ונרחבת שנערכת בשנים האחרונות בתוככי החסידות, שמטרתה להקל על מצוקת השידוכים הבוערת ולהביא ישועה לאלפי משפחות החסידים המצפות בכיליון עיניים להשיא את בניהן ובנותיהן ולהקים בתים נאמנים בישראל.

במהלך המעמד המרומם נשמעו שורת דרשות מרתקות וחוצבות להבות. הרה"ג רבי שמואל יעקב מייזלס, דומ"ץ של החסידות בקרית יואל, נשא דברים חוצבי להבות והציג את המבט התורני, ההשקפתי והבהיר על גודל האחריות והדרכים להתמודדות עם האתגר.

אחריו עלה על הדוכן המגיד מישרים הנודע, הרה"ג רבי אלעזר ניסן רובין, אשר ריגש את מאות המשתתפים בדרשה מעוררת השראה שעסקה בחובת השעה ובכוחה של ערבות הדדית.

שיאו של האירוע נרשם במהלך "פאנל השדכנים" המיוחד. במסגרת הפאנל, ישבו שדכנים מנוסים מתוככי החסידות ודיברו בפתיחות נדירה ובגלוי מול הקהל הרחב. השדכנים שיתפו באתגרים המורכבים ובקושי הרב שעוברים ההורים והרווקים, והציגו פתרונות מעשיים, חיים ואפקטיביים במטרה לשים קץ למשבר ולהרבות שמחות במעונם של החסידים.

במקביל, מחיל אל חיל, מתחיל בימים אלו קמפיין השידוכים השנתי של החסידות, שמטרתו לגייס ולשלב אברכים ושדכנים צעירים וחדשים למערך, שיציעו שידוכים לציבור מתוך אנרגיה ויוזמה חדשה.

כחלק מהמהלך המבורך, חולקה במהלך הכינוס המהדורה החדשה והמהודרת של "ספר העזר לשידוכים". הספר מרכז בתוכו את פרטיהם של כל המשחרי לזיווג, לצד הדרישות והשאיפות של כל אחד ואחת, ומעניק לשדכנים מאגר מידע מקיף וכלים מעשיים המקלים ומסייעים רבות בהצעת וקידום שידוכים בסייעתא דשמיא.