התרגשות גדולה בקרב בני הקהילה "קהילות החסידים" ובקרב כל תושבי השכונה עם סיום מלאכת הבניה ושיפוץ היכל ביהמ"ד הגדול, השטיבלאך, המבואות חדרי הספח ושירות. כאשר אלו מצטרפים למקוה טהרה המפואר שהוקם זה מכבר.

בנין "קהילות החסידים" ברמה ד' משמש את חברי הקהילה ותושבי השכונה זה כמה שנים כאשר מתקיימים בהיכל ביהמ"ד הגדול והשטיבלאך עשרות מניני תפילות ביום, וכן היכל התורה עם אוצר הספרים ענק המשמש למאות הלומדים במשך כל שעות היממה.

כעת הבשורה המרנינה כל לב כאשר יזכו לראשונה תושבי שכונת רמה ד' להרחבת הדעת מיוחדת אודות להשלמת ההיכלות המפוארים והמרווחים בצמוד לחדרי הספח קאווע שטיבל מלתחה והיכל הסעודות 'ר' ישעיל'ס קאך', ויזכו לראשונה מאות המתפללים לתפילות בשלוות הנפש, ובמיוחד עם סמיכות מקום למקוה טהרה המפואר שהוקם כאמור זה מכבר, והכל בקמפוס אחד בלי התרוצצויות מיותרת. וכן יזכו להיכל תורה מרווח ומפואר ללימוד התורה ברוגע ובשלווה.

מלאכת השלמת הבנין הינה בזכות השתתפות כל חברי הקהילה ותושבי השכונה שנטלו חלק והרימו נדבות גדולות מאוד בקמפיין המיוחד שהתקיים לפני כחצי שנה, ואודות לנדבת לבם זכו המתפללים לחנוך בית מקדש מעט מפואר באופן מרהיב ומשובב כל עין.

לכבוד חנוכת הבית התקיים בשבת קודש ואתחנן-נחמו שבת מיוחדת בקרב חברי הקהילה זקנים עם נערים, בו נערכו מעמדי הודאה וכן פעילות מיוחדות ומגוונת לילדי החמד. במעמדים אלו הביעו כולם את השבח והודאה להשי"ת שהגיעם עד הלום. בקידושא רבא שנערך ביום השבת נטלו חלק גם מאות מתושבי השכונה, וכן רבני הקהילות בשכונה, שבאו ליטול חלק בשמחה הגדולה לציון דרך משמעותי לשכונת רמה ד'.