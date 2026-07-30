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היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים יצא לדרכה "שיירת תמיכה" ב־63 האברכים ששוחררו לאחר שנעצרו בעקבות הפריצה לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג. השיירת עשתה את דרכה מבית שמש לירושלים, שם נערך מעמד קבלת פנים בהשתתפות קהל רב.

עשרות כלי רכב מלווים את השיירה, שבה משתתפים גם חלק מהמשוחררים. חלקם ריצו לאחר מעצרם עונשי מאסר בכלא הצבאי, לאחר שהתברר כי הם מוגדרים כעריקים. על פי התכנון, עם הגעת השיירה לאזור רחוב ברנדייס בירושלים, צפויים תחילה לעלות על משאית המשוחררים שריצו עונשי מאסר בכלא הצבאי, ומשם תמשיך התהלוכה לעבר כיכר השבת. בהמשך צפויים להצטרף גם יתר המשוחררים למעמד המרכזי, שבו יינתן מקום של כבוד לכל 63 האברכים.

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בכיכר השבת הוקמה במה מרכזית לקראת האירוע, שבו צפויים להשתתף אלפים לצד רבנים ואישי ציבור, שיישאו דברי חיזוק בפני המשתתפים.

למרות שהשיירה תוכננה לצאת בשעות אחר הצהריים, היציאה בפועל התעכבה, ובהתאם גם ההגעה לירושלים נדחתה ביחס ללוח הזמנים המקורי.

לטענת המארגנים, האירוע מתקיים בתיאום עם משטרת ישראל. במקביל, הושלמה ההיערכות בכיכר השבת, והרחובות הסמוכים, בהם מלכי ישראל, יחזקאל, שטראוס ורחובות נוספים, נסגרו לתנועה לקראת הגעת השיירה והמשתתפים.

( צילום: Doovidl )

( צילום: Doovidl )