על שטיח אדום בזידטשוב הרימו הפקה; כך קידמו את נכדו של האדמו"ר ששוחרר מכלא 10 ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק נערכה אמש מעמד קבלת פנים המונית לבחור שמעלקא פינטר שנעצר על אי-גיוס | זקנו האדמו"ר מזידטשוב צעד בראש ההמונים לחגוג את השחרור | צפו בתיעוד מההפקה המושלמת של החסידות שנמנעת בדרך כלל מאירועים ראוותניים (חסידים)