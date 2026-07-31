קבלת פנים לאסיר עולם התורה של זידטשוב| צילום: צילום: ידיעות בני ברק
חסידי ואוהדי בית זידטשוב יצאו אמש לעת ערב לרחובה של עיר בני ברק, כדי לקדם את פני "אסיר עולם התורה", הבחור שמעלקא פינטר, נכדו של האדמו"ר מזידטשוב, אשר שוחרר לאחר 20 ימי מאסר בכלא 10 בשל אי-התייצבות לצו הגיוס.
בראש המשתתפים צעד זקנו האדמו"ר, שבמשך כל תקופת המאסר שפך שיח בתפילות נרגשות ופעל ללא הרף למען שחרור נכדו. אמש נשאו המאמצים פרי, והבחור שוחרר והתקבל בקול רינה ותודה על ידי המון חוגג.
לכבוד המאורע נפרס שטיח אדום לכל אורך רחוב רבינא, מראה יוצא דופן בהפקה מושלמת עבור חצר הקודש זידטשוב, אשר בדרך כלל מתנזרת מאירועים ראוותניים כגון אלו.
קבלת פנים לאסיר עולם התורה של זידטשוב| צילום: צילום: ידיעות בני ברק
קבלת פנים לאסיר עולם התורה של זידטשוב| צילום: צילום: ידיעות בני ברק
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