כמדי שנה בחודשי הקיץ, מרכז אליו בית הכנסת המפורסם "כלל ישראל שול" בעיירה וואדבורן שבהרי הקנטרי בארצות הברית אלפי נופשים, אורחים ועוברי אורח מכל גווני הקשת החרדית והיהודית.

בית הכנסת, המופעל על ידי האדמו"ר מניקלשבורג, הפך לסימן ההיכר הבלתי מעורער של אזור הנופש. המקום פועל במתכונת של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ומתקיימים בו מאות מנייני שחרית, מנחה וערבית ברצף בלתי נגמר.

לצד הרוחניות, דואג האדמו"ר אישית לגשמיות של הנופשים: במקום מוגשים אוכל, שתייה חמה, עוגות ומרק חם בחינם לכל אורך שעות היממה. אחד המחזות המוכרים והמרגשים במתחם הוא האדמו"ר עצמו, שנצפה לא פעם כשהוא לובש סינר ונכנס למטבח יחד עם בניו כדי להכין אוכל, לחתוך אבטיחים ולהגישם אישית להמוני האורחים.

הזירה התוססת של ה"כלל ישראל שול" פתוחה ומקבלת בחמימות יהודים מכל החוגים והעדות – חסידים, ליטאים, מודרניים ואף כאלו שאינם שומרי מצוות. האדמו"ר ידוע בגישתו האוהבת, ובשירה ובריקודים הספונטניים שהוא פוצח בהם עם הנוער והמבקרים במקום.

בנוסף, הציב האדמו"ר שלטים בולטים בכל אזור בית הכנסת הקוראים לדי מענה למחלוקות ולהגברת האחדות, תוך שהוא דורש ומדגיש ללא הרף את חשיבות ה'אחדות' והשלום בקרב כלל ישראל.